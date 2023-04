Qu’est-ce que l’arthrose ?

L'arthrose, aussi appelée arthropathie chronique dégénérative, est une maladie qui est due à l’usure du cartilage des articulations et qui provoque des douleurs, des déformations et un raidissement de celles-ci. C’est une maladie liée à l’âge dont les dégâts sont malheureusement irréversibles et qui empire avec l’âge. C’est, en effet, une maladie chronique à évolution lente et qui perturbe le quotidien d’énormément de personnes âgées.

L’arthrose peut toucher toutes les articulations, même si celles les plus touchées sont les hanches, la colonne vertébrale, les mains, les pieds et les genoux. Ces derniers sont les plus touchés et il existe désormais des moyens pour les soulager efficacement comme une genouillère spéciale arthrose qui stabilise, maintient et soutient l’articulation du genou pour atténuer les douleurs.

Selon ses causes, on distingue deux types d’arthrose.

L’ arthrose primaire a des causes indépendantes de toute prédisposition ou maladie.

L'arthrose secondaire est, quant à elle, due à une maladie des articulations comme l'arthrite rhumatoïde ou la goutte.

L’apparition de l’arthrose peut être liée à divers facteurs comme :

l’age, puisque l’arthrose concerne 65 % des personnes âgées de plus de 65 ans et plus de 80 % des personnes âgées de plus de 80 ans ;

des facteurs héréditaires ;

l’obésité, le diabète et d’autres anomalies du métabolisme ;

une fragilité innée du cartilage ;

un traumatisme au niveau de l’articulation comme une luxation ou une entorse mal soignée ;

des pressions excessives exercées sur les articulations comme une activité sportive intense ou mal gérée, ou encore, le port répété de charges lourdes ;

certaines maladies touchant les articulations comme la polyarthrite rhumatoïde.

Une affection handicapante au quotidien

L’arthrose est une affection qui handicape énormément les personnes âgées qui en souffrent et qui, parfois, peut réduire leur autonomie.

L’arthrose se manifeste, en effet, par diverses douleurs et déformations qui gênent la personne âgée dans ses tâches quotidiennes. Ainsi, le malade peut ressentir des douleurs lors des mouvements et avoir une sensibilité accrue de l’articulation à la pression qui se ressent notamment lors des moments d’appui sur cette articulation.

Le malade présente aussi des craquements fréquents au niveau de l’articulation touchée, ainsi qu’une raideur et un manque de flexibilité de celle-ci. La souplesse de la personne atteinte d’arthrose est fortement réduite, plus particulièrement lors des variations de température.

L’arthrose peut aussi se manifester par une inflammation des articulations touchées et celles-ci peuvent présenter des déformations et des excroissances osseuses.

Comment soulager la douleur ?

L’arthrose est donc une affection qui peut être fortement handicapante, notamment à cause des douleurs qu’elle provoque. Celles-ci peuvent être soulagées par divers moyens.

Les accessoires soutenant les articulations

Les personnes âgées atteintes d’arthrose peuvent bénéficier d’accessoires qui soutiennent et soulagent leurs articulations. Il est ainsi possible de porter des genouillères conçues spécialement pour les personnes atteintes d’arthrose. Le même accessoire existe aussi pour les coudes et les poignées.

Des aides pour les cervicales existent également, on parle de collier cervical qui permet de maintenir la tête et la nuque droite et ainsi atténuer les douleurs.

L’activité physique

Une activité physique régulière peut aider les personnes âgées à soulager leurs douleurs liées à l’arthrose. Le sport permet, en effet, d’améliorer la vascularisation des articulations, ce qui limite leur dégradation et peut même apporter une amélioration avec le temps.

Il faut toutefois que ces activités physiques soient supervisées par du personnel soignant qualifié et formé à la prise en charge de l’arthrose chez les personnes âgées. Ces dernières doivent, en effet, être particulièrement prudentes dans leurs activités physiques pour ne pas aggraver leurs douleurs.

Le suivi médical

Les personnes âgées atteintes d’arthrose doivent bénéficier d’un suivi médical. Le médecin peut alors prescrire des traitements antalgiques adaptés au cas de chaque patient et qui soulagent les douleurs chroniques. L’auto-médication des personnes âgées est déconseillée, même pour les douleurs articulaires. L’idéal reste donc de consulter un médecin.

Prévenir les douleurs liées à l’arthrose

Les douleurs liées à l’arthrose peuvent aussi être prévenues dès le début de la manifestation de cette affection. La prévention passe par un changement d'habitudes et l’adoption d’une bonne hygiène de vie.

Il s’agit avant tout d’adopter une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres, en minéraux et en vitamines, notamment la vitamine C. Les poissons gras riches en oméga 3, les graines, notamment les graines de lin, sont aussi recommandées pour les personnes âgées voulant atténuer ou prévenir les douleurs articulaires. La consommation d’alcool, de tabac et de toute substance nocive doit être fortement réduite ou, dans l’idéal, complètement exclue.

La personne âgée souffrant de douleurs liées à l’arthrose a aussi tout à gagner en limitant sa prise de poids ou en perdant du poids si elle dépasse son poids de forme. Le surpoids augmente, en effet, la pression sur les articulations qui s’usent alors plus rapidement et deviennent plus douloureuses.

Les spécialistes recommandent également de ménager ses articulations en évitant les postures inconfortables ou qui exercent trop de pression sur les articulations. Il est aussi important d’éviter toute blessure ou traumatisme au niveau des articulations. Pour ce faire, il faut que la personne âgée soit protégée contre les risques de chutes et d’autres accidents et qu’elle limite autant que possible les activités à risque.

Enfin, il est important de ne pas laisser la personne âgée livrée à son sort. Elle a besoin d’un suivi régulier de la part de ses proches, mais aussi de son médecin et, le cas échéant, de son aide à domicile. Le suivi médical est important, car il permet de détecter et de traiter en amont les maladies pouvant favoriser l’apparition de l’arthrose et de ses douleurs.