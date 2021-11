La trottinette d’intérieur Modelito, qu’est-ce que c’est ?

La trottinette d’intérieur Modelito est un équipement qui permet aux personnes souffrant d’un problème de mobilité, d’équilibre, de surpoids, de faiblesse musculaire, etc. de pouvoir continuer à se déplacer chez elles et à assurer leurs tâches quotidiennes et, par conséquent, de conserver leur autonomie.

Cet équipement peut fournir une aide à la verticalisation, c’est-à-dire pour se relever, mais aussi au déplacement.

Avec ce type de trottinette, les utilisateurs, qu’ils soient valides ou semi-valides pourront :

passer d’une position assise à une position debout ou inversement bien plus aisément et ce, sans avoir à forcer sur les bras ;

se déplacer aisément et sans danger en s'installant en position assise-debout, une position qui a pour avantage de libérer les jambes du poids du corps ;

apporter un soulagement aux douleurs qui se sont installées dans les genoux, le dos, mais aussi, plus généralement, dans toutes les articulations et qui ont non seulement tendance à s'amplifier avec l'âge, mais peuvent être source de chute ;

continuer à se livrer à leurs différentes activités habituelles sans se mettre en danger et en permettant à leurs jambes de se reposer.

Les caractéristiques techniques de la trottinette d’intérieur

La trottinette d’intérieur se décline en deux modèles :

Le premier permet de supporter une personne d’un poids compris entre 50 et 75 kg. Le second, quant à lui, va pouvoir accueillir une personne d’un poids compris entre 75 et 130 kg.

Voici ce qui compose cette trottinette d’intérieur :

Un plateau équipé de 4 roues : quel que soit le modèle, grâce à ces roues orientables à 360°, la trottinette d’intérieur est facile à manœuvrer.

Une selle : l'assise ergonomique offre un maximum de confort et est réglable en hauteur par vérin afin de faciliter les transferts et d'être adaptée à la taille de la personne. Ce système d'assise est suffisamment large pour être parfaitement stable et réduire le risque de chute.

Un guidon pour se diriger dans la pièce.

Le poids de la trottinette est de 10,5 kg.

Les roues sont équipées de freins pour une plus grande sécurité surtout lors du transfert de la position assise à la position couchée ou vice-versa. Les freins peuvent être enclenchés avec le pied.

À l'avant comme à l'arrière, la trottinette est équipée de protections antichoc.

Autre point non négligeable à souligner, cette solution permet de bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale.

Comment s’utilise la trottinette d’intérieur ?

Une solution sans moteur ni assistance technique, la trottinette d’intérieur s’utilise comme une draisienne. Elle permet cependant d’arriver à se déplacer dans son intérieur sans avoir à fournir des efforts trop importants et en restant dans une position assis-debout confortable. Voici comment l’utiliser :

Pour vous installer sur la selle , vous devez, dans un premier temps, la faire descendre pour la mettre à la même hauteur que votre fessier. C’est le vérin pneumatique dont elle est équipée qui permet de la descendre et de la monter au gré de vos besoins à l’aide d’une manette installée sous la selle.

Une fois la selle réglée à la hauteur désirée, il ne vous reste plus qu'à vous glisser dessus.

Une fois assis(e), vous n’avez plus qu’à avancer une jambe après l’autre pour faire rouler la trottinette en toute simplicité et vaquer à vos occupations dans une même pièce ou aller d’une pièce à l’autre.

Si vous souhaitez vous arrêter, vous n'avez qu'à actionner le frein avec votre pied. Vous gardez ainsi le contrôle de la trottinette tout le temps et en toute circonstance.

Limiter les risques de chute

Selon les statistiques, environ 35 % des personnes de 65 à 80 ans sont victimes d’au moins une chute chez elles et ce pourcentage passe à 45 % chez les 80 à 90 ans, etc.. Ces chutes peuvent non seulement occasionner des séquelles importantes, mais aussi le décès. Cela explique pourquoi il est préférable de prendre des précautions afin de limiter les risques au maximum. En cas de chute, vous vous exposez à différents types de conséquences plus ou moins graves :

Les moins graves sont les suivantes :

hématomes ;

contusions ;

luxations.

Ces dernières sont également appelées des séquelles secondaires. Elles peuvent occasionner un aggravement de la santé des personnes à mobilité réduite ou des seniors, ou une perte de confiance en soi.

Les plus graves sont les suivantes :

une ou plusieurs fractures ;

une hypothermie occasionnée par une immobilisation prolongée sur un sol carrelé et froid ;

des caillots peuvent se former à la suite d'une immobilisation prolongée et atteindre les veines du poumon, ce qui peut occasionner une phlébite, voire une embolie pulmonaire ;

le fait de rester bloqué(e) sur le sol dans une position inconfortable peut être responsable d'une pression trop importante sur les vaisseaux sanguins et entraîner l'hypoxie des tissus, à l'origine de la formation d'escarres ;

, à l’origine de la formation d’escarres ; un traumatisme psychologique pouvant aller jusqu’à l’isolement de la personne.

La trottinette d'intérieur Modelito est une solution qui permet de réduire tous ces risques liés à des chutes répétées chez les seniors, car elle offre au corps 5 points d’appui : deux avec les mains sur le guidon, un avec le fessier sur la selle et deux avec les pieds en appui sur le sol.