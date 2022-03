Lutter contre les risques liés à la sédentarité

Cela fait quelques années maintenant que l'on sait que la population française vieillit, l'âge moyen augmentant constamment. Il est donc d'autant plus important, et on ne le répétera jamais assez, de pratiquer régulièrement une activité physique.

Cela permettra de limiter et de retarder les effets du vieillissement, notamment au niveau du risque de chutes. Faire du sport aide aussi à prévenir certaines pathologies chroniques mais aussi à lutter contre l'isolement social car cela permet de faire des rencontres, ce qui est primordial.

Aujourd'hui, c'est plus de 80% des seniors qui ont des rythmes de vie très sédentaires. Et la crise liée à l'épidémie de Covid n'a rien arrangé ! De plus, il est nécessaire que les professionnels qui travaillent auprès des seniors, autant dans le secteur médical que paramédical ou encore social soient accompagnés correctement. C'est dans cette optique qu'a été créé le guide « Vie-eux et alors ? ».

Vie-eux et alors ? Un guide pour les seniors

Dans ce guide véritablement complet, vous trouverez des conseils, des témoignages et des exercices simples à essayer, seul, avec l'aide d'un éducateur sportif ou encore dans un club. Aujourd'hui, les seniors sont 1 sur 3 à ne pas respecter les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne l'activité sportive. En effet, pour bien faire, il faudrait qu'ils pratiquent une activité physique modérément intense au moins 2h30 jusqu'à 5h par semaine.

La proposition de loi mise en place prévoit de démocratiser le sport en France en ouvrant le droit à la prescription médicale d'activité physique adaptée aux personnes en perte d'autonomie. Ainsi, plus de 436 Maisons Sport-Santé vont se déployer sur l'ensemble des départements du territoire ainsi que sur les territoires et collectivités d'Outre-mer.

C'est une façon de répondre aux besoins des seniors et autres personnes en perte d'autonomie. Depuis sa nomination, Roxana Maracineanu s'évertue à ce que le sport soit reconnu comme un vrai outil thérapeutique permettant de lutter contre la perte d'autonomie.

Dans le guide, vous trouverez nombre d'exercices pour faire du sport, adaptés à vos besoins et votre motricité. Cela peut passer par des exercices permettant de renforcer vos quadriceps ou vos deltoïdes tout en restant assis sur une chaise.

Il comprend également des explications claires permettant de réellement saisir l'importance d'avoir une activité physique pour son cœur et ses artères, ainsi que pour maintenir un poids de forme et prendre soin de ses os. Le guide développe aussi des astuces ou encore un programme hebdomadaire reprenant les recommandations de l'OMS.

Ce guide est un vrai outil pédagogique qui propose bien plus que des informations scientifiques. Vous y trouverez de nombreux témoignages et des conseils, il est très accessible et donne tous les renseignements nécessaires aux personnes âgées afin de les encourager à mettre en place une activité physique.

Ici, ce n'est pas la performance qui prime mais uniquement le bien-être, la prévention de la perte d'autonomie et des pathologies chroniques. Le guide donne aussi des clés pour accompagner les seniors pour un vieillissement en bonne santé et lutter contre l'isolement social.

En somme, ce guide et les propositions de loi du ministère de la Santé tendent à améliorer le bien-être des seniors au quotidien et à les sensibiliser aux bénéfices du sport et de prendre soin de soi.