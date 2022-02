À partir de quel âge peut-on être considéré comme un senior ?

Comme son nom l'indique, une mutuelle senior est conçue pour une personne à qui l'on va réserver cette appellation. Mais qu'est-ce qu'un senior ?

Si l'on devenait tel à partir d'un certain âge, il serait facile d'indiquer à quel moment précis on a intérêt à choisir ce type de mutuelle. Seulement voilà, le terme est à géométrie variable.

Dans le monde du travail, on applique ce qualificatif très tôt, dès 50 ans, parfois à un âge plus précoce encore. De son côté, l'administration octroie certaines aides à des personnes âgées d'au moins 60 ans qui, pour elle, sont donc des seniors.

Pour les médecins, cet âge doit être encore reculé, jusqu'à 70 ans. Le fait d'être qualifié de "senior" ne veut donc pas forcément dire pour autant qu'il est temps de souscrire une mutuelle du même nom.

L'offre de sa mutuelle actuelle

On peut choisir sa mutuelle senior très tôt, dès l'âge de 50 ans parfois, si l'on estime que la couverture de sa complémentaire santé, qui est souvent une mutuelle d'entreprise, ne correspond plus à ses besoins de santé ou à leur évolution possible.

Cependant, la souscription à une mutuelle pour seniors se fait souvent au moment de la retraite, alors que la mutuelle professionnelle cesse de protéger celui qui devient un retraité. Dans ce cas, il est conseillé de vérifier la présence, dans le contrat, d'une garantie viagère, qui protège le senior, sa vie durant, de tout risque de résiliation du contrat de la part de l'assureur.

Mais la souscription d'une complémentaire santé pour senior peut être retardée si la mutuelle actuelle prévoit des garanties spécifiques pour ses assurés plus âgés.

Il faut tenir compte de votre état de santé

Un autre facteur essentiel pour déterminer l'âge à partir duquel on doit songer à une complémentaire santé senior, c'est bien sûr l'évolution de son état de santé.

Naturellement, il s'agit d'un élément qui diffère selon chaque personne. L'apparition ou le développement de certains soucis de santé peuvent donc vous inciter à souscrire une mutuelle pour seniors.

Une telle souscription sera notamment conseillée si vous constatez une certaine diminution de votre acuité visuelle ou auditive. Des problèmes récurrents de dentition peuvent aussi vous inciter à franchir le pas.

Ce sera également le cas si votre état de santé requiert de fréquentes hospitalisations. En effet, l'ensemble de ces soins, souvent mal remboursés par l'Assurance maladie, ne sont pas toujours pris en charge d'une manière suffisante par les mutuelles traditionnelles.

On le voit, le moment de souscrire une mutuelle pour seniors est propre à chacun et dépend en grande partie de son état de santé.

Ne souscrivez pas trop tard

Quelles que soient les raisons qui vous incitent à retarder votre entrée dans une mutuelle pour seniors, il vaut mieux éviter de souscrire votre contrat après 70 ans.

En effet, cet âge est souvent considéré par les mutuelles comme une sorte d'âge pivot, au-delà duquel les tarifs connaissent une augmentation assez sensible. Celle-ci exprime, de la part de l'assureur, le risque plus grand qu'il prend, d'année en année, pour couvrir les besoins de santé du senior.

À cet égard, il est possible qu'il accorde des avantages, en termes de prix, à des personnes qui sont déjà prises en charge par la mutuelle plutôt qu'à des seniors qui attendent d'avoir 70 ans pour y entrer.

Par ailleurs, certaines mutuelles peuvent refuser d'assurer une personne âgée de 70 ans et plus. En effet, elles prévoient un âge limite d'adhésion, qui est souvent de 70 ans.

Là encore, le refus de prendre en charge une personne trop âgée, du moins à leurs yeux, est une manière de limiter leur risque. L'existence d'un questionnaire médical, dans certaines mutuelles, procède du même raisonnement.

Il faut donc rechercher une complémentaire santé qui n'impose pas cette limite d'âge. Heureusement pour les seniors, ces mutuelles ne sont pas rares.