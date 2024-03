Comment se former au métier d'aide-soignant(e) ?

Pour devenir aide-soignant, il est nécessaire d'obtenir le Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS), classé au niveau 4 par le Ministère chargé de la santé.

Cette formation est accessible :

Aux candidats âgés d'au moins 17 ans.

Sans aucun diplôme préalable requis.

La préparation du diplôme peut être suivie dans des centres de formation spécialisés tels que Eva Santé.

Environ deux tiers de l'enseignement théorique est dispensé à distance, ce qui permet une formation hybride, favorisant ainsi l'accessibilité aux étudiants résidant loin des centres-villes et facilitant l'intégration des apprentis dans des établissements éloignés des centres de formation traditionnels.

Cette formation en alternance vise à développer les compétences indispensables à la pratique du métier d'aide-soignant. Elle combine des enseignements théoriques et pratiques enrichis par l'utilisation de méthodes pédagogiques novatrices, avec un suivi personnalisé.

L'obtention du DEAS ne repose pas sur la réussite d'un examen final. En effet, l'évaluation des apprenants se fait par le biais d'un contrôle continu.

Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la formation dispensée dans ce centre, vous pouvez consulter le site suivant : https://www.eva-sante.fr/formations/diplome-etat-aide-soignant.

À noter : Des allègements peuvent être accordés en termes d'horaires de formation ou de dispense de cours pour les personnes titulaires de certains diplômes, tels que les diplômes d'État d'Ambulancier ou le BAC professionnel ASSP, ainsi que pour d'autres titres professionnels ou certifications délivrés par l'État.

Aide-soignant(e) : quel rôle et quelles missions ?

Les missions confiées à l'aide-soignant sont diverses. Il contribue au bien-être des personnes soignées, en les accompagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie.

À ce titre, l’aide-soignant joue un rôle crucial dans le suivi et l’accompagnement des personnes soignées, tout travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire :

Il transmet ses observations et les informations liées à l’état clinique tant à l'écrit qu'à l'oral pour garantir la continuité des soins.

Il assiste les personnes soignées, en particulier ceux en situation de dépendance, dans leur installation et leurs déplacements.

Il aide les personnes soignées à effectuer leurs soins d’hygiène et de confort.

Il assure également la propreté de la chambre et du linge de lit.

Il distribue les repas et veille à ce que les régimes alimentaires spécifiques soient respectés. Il effectue aussi des aides alimentaires.

L'aide-soignant doit respecter son champ de compétence et n'est pas autorisé à effectuer certains types de soins infirmiers. Cependant, il collabore avec l’infirmier pour la réalisation des soins et il doit être capable de réaliser certains soins en autonomie et de sa propre initiative. Il est par exemple capable de mesurer des paramètres vitaux à l'aide d'outils spécifiques.

Grâce à son contact quotidien avec les personnes soignées, l’aide-soignant peut leur apporter du réconfort et constituer un soutien précieux. Souvent plus accessibles que les médecins ou même les Infirmiers, ils peuvent également fournir des informations aux familles.

Les compétences requises pour devenir aide-soignant(e)

En premier lieu, l'aide-soignant doit montrer qu'il maîtrise les connaissances théoriques et les savoir-faire techniques acquis lors de sa formation. Pour exercer son métier dans les meilleures conditions, pour lui et les autres, l'aide-soignant doit également posséder certaines qualités, tant au niveau physique que moral.

L'aide-soignant doit être endurant car il exerce un métier assez éprouvant physiquement. Il est souvent debout et se déplace fréquemment tout au long de sa journée ou de sa nuit de travail. De plus, il doit soutenir des personnes souvent affaiblies, les aidant à se lever, marcher ou se recoucher.

Outre ses capacités physiques, l’aide-soignant doit également posséder des qualités morales. Il est en contact quotidien avec des personnes souffrantes, parfois désorientées ou anxieuses. Certaines peuvent exprimer de l'insatisfaction ou de la colère.

Par conséquent, il doit faire preuve de patience, de tact et trouver les mots appropriés pour rassurer certains et réconforter d'autres.

Par ailleurs, l'aide-soignant doit avoir le sens du travail en équipe. Il travaille au sein d'une équipe soignante où il doit trouver sa place et concilier son sens de l'initiative avec les exigences de la collaboration.

L'exercice de ce métier demande également la capacité de réagir rapidement et de s'adapter à des situations changeantes, notamment en raison de l'évolution parfois rapide de l'état de santé des patients.

À noter : Étant amené à travailler en roulement, y compris la nuit et le week-end, l'aide-soignant doit organiser son emploi du temps en conséquence.

Où s'exerce ce métier ?

Un aide-soignant peut exercer son activité dans plusieurs lieux, à savoir :

Un service hospitalier . Environ la moitié des aides-soignants, appelés alors des agents des services hospitaliers (ASH), travaillent dans un hôpital ou une clinique.

. Environ la moitié des aides-soignants, appelés alors des agents des services hospitaliers (ASH), travaillent dans un hôpital ou une clinique. Une maison de retraite.

Un centre de rééducation.

Un centre d'accueil réservé à des personnes handicapées.

Le domicile des patients, soit dans le cadre d'un Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), soit dans le cadre d'un dispositif de maintien à domicile.

Quelles sont les évolutions de carrière possibles ?

Un aide-soignant peut se tourner vers des professions offrant de nouvelles perspectives de carrière. Il peut ainsi :

Préparer le diplôme d'État d'Auxiliaire de puériculture, accessible par une passerelle.

Après trois ans d’exercice, rejoindre une école préparant au métier d'Infirmier.

S'orienter vers le métier d’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG), également accessible par le biais d'une passerelle.

De plus, grâce à des formations spécifiques, un aide-soignant peut se spécialiser et travailler, s'il le souhaite :

Dans une chambre mortuaire : en tant qu'agent de chambre mortuaire, il aura notamment pour tâche de prendre en charge les corps et de veiller à l'entretien des lieux et du matériel.

: en tant qu'agent de chambre mortuaire, il aura notamment pour tâche de prendre en charge les corps et de veiller à l'entretien des lieux et du matériel. Dans un centre d'hémodialyse : il devra alors s'occuper des patients dialysés et veiller au bon déroulement de la séance.

: il devra alors s'occuper des patients dialysés et veiller au bon déroulement de la séance. Au bloc opératoire : il participe entre autres, à l’accueil, à la mobilisation des patients et à la pré-désinfection des salles et du matériel.

Ces spécialisations peuvent nécessiter l'obtention de certains diplômes ou la participation à des formations certifiantes.