Un guichet unique pour l'autonomie

Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, a défendu cet amendement à une proposition de loi "bien vieillir", déposée par la majorité présidentielle. Selon lui :

Ce "guichet unique" permettra à l'usager en perte d'autonomie de "trouver une réponse à ses demandes quel que soit le lieu où il se présentera". Aujourd'hui, les personnes en perte d'autonomie sont souvent renvoyées de guichets en guichets, ce qui complique leur parcours et rend l'accès aux informations plus difficile.

Les recommandations de Dominique Libault

Dans un rapport remis au gouvernement en mars 2022, Dominique Libault a souligné que les personnes concernées estimaient que :

l'information sur les dispositifs d'informations et d'accompagnement sont nombreuse, éparpillée et peu lisible.

De plus, elles jugeaient les réponses professionnelles "peu coordonnées" et estimaient qu'elles n'avaient pas été "suffisamment écoutées et accompagnées".

Pour mettre fin à ces difficultés, le rapport contenait 21 recommandations, dont la création d'un guichet unique.

Un service public de l'autonomie dans chaque département

L'amendement propose de mettre en place dans chaque département un service public de l'autonomie. Ce service doit permettre aux personnes et à leur famille d'être accueillies, informées et orientées. Il doit aussi "organiser des réponses coordonnées", selon les besoins des personnes concernées et la complexité de leur situation.

Cependant, le modèle de ce service public de l'autonomie pourrait varier d'un département à l'autre, en fonction des spécificités locales. Un cahier des charges national devra toutefois être suivi pour que ce service départemental réponde bien aux exigences minimales en matière d'efficacité et de qualité.

Les critiques de l'opposition

L'opposition a critiqué la méthode choisie par l'exécutif pour la mise en place de ce guichet unique. Le député LR Thibault Bazin a notamment souligné "le manque d'étude d'impact de cette mesure". De son côté, le député communiste Pierre Dharréville a regretté le dépôt tardif de l'amendement du gouvernement, qui a laissé que trop de temps aux députés pour pouvoir l'analyser avec suffisamment de temps et de recul.

Le Journal des Seniors reste à l'affût de la progression de ce projet de loi concernant le bien-vieillir, ainsi que de toutes les initiatives que l'administration actuelle est en train de dévoiler pour soutenir les individus confrontés à une perte d'autonomie.