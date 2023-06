Selon l'INSEE, le nombre de seniors en perte d'autonomie devrait passer de 2,5 millions aujourd'hui à 4 millions en 2050 (étude du juillet 2019). Face à ce défi, Tutélaire, sous la direction de Jean-Marc Aussibal, a conçu "Sâge Autonomie" pour couvrir 100% des personnes reconnues comme dépendantes au sens de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), y compris celles atteintes d'une ALD.

Ce contrat est une réponse à un triple enjeu de notre société :

"Sâge Autonomie" se distingue par sa couverture inclusive. Il s'adresse aux personnes de 55 à 65 ans dont le niveau de revenus n'excède pas 1.500 euros.

Contrairement à la plupart des contrats qui ne couvrent que la dépendance totale, ce produit couvre aussi la dépendance partielle, offrant un capital forfaitaire dès le GIR 4 et une rente mensuelle dès le GIR 3. De plus, ce contrat est accessible aux personnes atteintes d'une ALD, une exception sur le marché de l'assurance dépendance.

En plus de la couverture dépendance, "Sâge Autonomie" propose une garantie d'assistance en inclusion, en partenariat avec RMA, ainsi qu'une garantie de protection juridique en inclusion, en partenariat avec Solucia PJ.

Ces services supplémentaires peuvent prendre la forme d'une plateforme d'écoute, de conseil et d'orientation pour les aidants, d'un service d'appels de convivialité, d'aide à domicile ou de garde d'enfants.

Avec le lancement de "Sâge Autonomie", Tutélaire élargit les frontières de l'assurance dépendance. Ce contrat innovant, qui couvre 100% des bénéficiaires de l'APA, y compris ceux atteints d'une ALD, est une réponse concrète aux défis posés par le vieillissement de la population et la prise en charge de la dépendance.

Comme le souligne Jean-Marc Aussibal, directeur général de Tutélaire, ce contrat est « la parfaite illustration de ce que Tutélaire fait depuis plus d'un siècle : assurer la protection la plus concrète possible à des personnes en situation de fragilité financière ou de détresse humaine, avec solidarité, engagement et humanisme ».