Personne âgée en maison de retraite : un choix souvent fait par défaut

La maison de retraite est le lieu où beaucoup de personnes âgées finissent leurs vies. Ce sont des établissements adaptés à leurs besoins qui leur fournissent hébergement, restauration, services et soins. Les Ehpad sont par nature destinés aux personnes en perte d’autonomie et qui ne peuvent plus se maintenir seules chez elles. Or, il semble que beaucoup de retraités français se retrouvent dans ces établissements alors que leur état de santé ou de dépendance ne le justifie pas.