Les alternatives qui existent aujourd'hui

Certains seniors peuvent faire le choix, de nos jours, de ne pas aller en EHPAD. Il existe plusieurs solutions alternatives qui donnent l'opportunité de rester à domicile et de bénéficier, tout de même, des soins et des aides adaptées à ses besoins.

Le maintien à domicile et ce que cela implique

Selon l'Insee, plus de 96% des hommes et 93% des femmes vivaient encore à leur domicile en 2016. C'est le type d'hébergement le plus souvent choisi en priorité par les seniors. Les personnes de plus de 80 ans privilégient également cette solution. Néanmoins, cela peut nécessiter plus de moyens car il faut faire appel à une aide à la personne ou encore faire des travaux d'aménagement ou de sécurisation du logement.

De plus, il est possible de citer un nouveau mode d'hébergement qui se crée depuis peu : l'EHPAD à domicile. C'est facile à comprendre : le senior reste chez lui mais bénéficie du même accompagnement qu'en EHPAD. Les besoins du senior sont évalués et une personne issue de l'EHPAD s'occupera de coordonner tous les professionnels de santé (infirmier, kinésithérapeutes, auxiliaires de vie).

L'âge moyen, en France, de perte d'autonomie, est fixé à 83 ans. De ce fait, si les seniors souhaitent continuer de vivre dans leur logement, ils doivent pouvoir être aidés dans les actes de leur vie quotidienne comme la préparation de repas, la toilette ou le ménage. Il est possible aussi de faire quelques travaux d'aménagement et de devoir mettre un système d'astreinte de nuit en place. Grâce à cette solution, vous pouvez aller à l'EHPAD pour manger avec les autres résidents, profiter des animations et activités ou encore pour les consultations médicales. En cas de besoin, vous pouvez être admis, en urgence, à l'EHPAD.

Il est important d'aménager son domicile pour éviter tout risque de chute. En effet, cela pourrait entraîner de traumatismes ou des fractures qui ne seraient pas anodines pour un senior. Pour cela, il faut mettre en place des mesures assez simples dans la chambre, la salle de bain ou le séjour comme retirer tous les obstacles potentiels et améliorer la circulation dans le logement, placer des tapis antidérapants dans la douche ou la baignoire, remplacer le carrelage ou le parquet vitrifié et placer des nez de marches antidérapants. Placer des rampes dans les salles de bain et les escaliers ou des barres d'appui peut aussi être un excellent moyen d'aider un senior en perte d'autonomie à rester chez lui.

Ne négligez pas l'éclairage ainsi que les équipements qui peuvent simplifier la vie des seniors comme des placards abaissables, des montres téléalarme ou des étagères coulissantes.

Changer de logement en cas de perte de mobilité

Si vous ne pouvez pas aménager votre logement actuel, vous avez alors la possibilité de déménager dans un logement mieux adapté. Vous pouvez d'abord rester près de votre ancien logement. Ainsi, vous gardez vos amis et connaissances près de vous, vous connaissez déjà votre quartier et n'avez pas à changer toutes vos habitudes.

Vous pouvez aussi partir plus loin pour profiter, par exemple, d'un environnement calme (campagne ou montagne), de températures plus douces ou de la proximité avec vos enfants ou petits-enfants.

Il est important de prendre en compte les commerces de proximité, les transports en commun, les activités pour les seniors et l'accessibilité de votre nouvelle commune si vous changez de ville.

Les résidences seniors et autonomie

Les résidences seniors sont sûres et adaptées aux seniors. Vous avez alors un appartement, que vous louez, et où vous vivez seul. Il est possible de prendre vos meubles et de décorer comme vous le souhaitez. L'établissement propose plusieurs services (ménage, restauration, coiffure, blanchisserie mais aussi animations, activités sportives ou sorties). Vous pourrez y rencontrer de nouvelles personnes. En revanche, il faut prendre en compte le montant du loyer et des charges.

Les résidences autonomie sont plus accessibles (elles dépendent du secteur public ou du secteur privé non lucratif). Elles fonctionnent comme les résidences seniors mais les logements proposés sont plus anciens.

L'habitat inclusif

C'est une solution adaptée aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Grâce à ce dispositif, vous vivez à plusieurs personnes sous un même toit. Vous profitez d'un appartement adapté et avez accès à des espaces de vie communs et à des services respectant le projet de vie sociale mis en place entre vous et les autres habitants (c'est ce point qui fait la différence entre l'habitat inclusif et les résidences autonomie).

L'habitat partagé est souvent situé en centre-ville.

La colocation des seniors

La colocation des seniors ou habitat partagé accompagné est un logement qui regroupe souvent 7 ou 8 personnes. Chaque personne a sa chambre, sa salle de douche et ses toilettes et un accès à l'extérieur. L'espace commun comprend le salon, la salle à manger et la cuisine.

Vous êtes libre de vous occuper comme vous l'entendez mais devez tout de même partager le déjeuner et le dîner avec les autres colocataires et participer à la vie de la maison. Même si vous êtes en perte d'autonomie, vous avez des auxiliaires de vie qui peuvent vous aider 24h/24.

Le béguinage

Comme au Moyen-âge, le béguinage est un système de vie collectif qui mise surtout sur la solidarité et l'entraide. Il s'agit avant tout d'un ensemble pavillonnaire (une dizaine de maison de plain-pied) avec une cour extérieure centrale.

Pas loin, vous aurez accès à des commerces et vous pouvez bénéficier de divers services comme le gardiennage, la blanchisserie, la restauration ou des animations.

Avec le béguinage, vous vivez dans un environnement sûr, basé sur la convivialité. Les loyers sont assez intéressants.

L'accueil familial

Avec cette solution, vous allez vivre sous le toit d'un accueillant familial, qui est un professionnel agréé par le conseil départemental. Le logement de ce dernier doit répondre à plusieurs critères (ne présenter aucun danger pour les personnes en perte d'autonomie ou ayant du mal à se déplacer, au moins 9m² pour la chambre, etc).

Les repas, activités, entretien, et sorties en extérieur sont également compris dans ce dispositif. Il est possible de profiter de ce système de manière ponctuelle. C'est un bon moyen d'éviter l'EHPAD et c'est moins cher !

La cohabitation intergénérationnelle

Si vous avez une maison ou un appartement trop grand pour vous seul, vous pouvez le partager avec un ou un étudiant(e). C'est une solution qui peut véritablement aider les deux parties concernées : vous restez chez vous et avez une présence rassurante au quotidien. De plus, le locataire peut vous aider pour les tâches ménagères. L'étudiant loue une chambre à un prix abordable. De plus, cela crée une vraie interaction sociale, importante dans les deux cas !

Vous avez le droit de sous-louer une de vos chambres même si vous êtes locataire, il suffit de prévenir votre bailleur.

Les aides financières proposées

Il est vrai que vivre en EHPAD est vu comme plus cher par les seniors, toutefois, même les solutions alternatives représentent un certain coût qu'il ne faut pas négliger.

Néanmoins, des aides ont été mises en place pour aider à financer certains travaux visant à aménager le logement ou encore des dispositifs pour le maintien à domicile. Cela peut permettre aussi de financer des équipements pour faciliter la vie à domicile. Certaines aides peuvent participer au paiement du loyer d'une structure (exemple : une résidence senior ou un nouvel appartement meublé en location).

Il est possible de bénéficier :

des aides au maintien à domicile (de l'Anah, notamment, avec Bien vieillir chez soi, ou encore de l'aide à l'adaptation du logement d'Action Logement) ;

du portage des repas ;

des services d'une aide ménagère ;

de la prime Carsat pour améliorer votre habitat ;

pour améliorer votre habitat ; de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) ;

de l'aide au logement (APL pour une location meublée) ;

de logements sociaux ;

; MaPrimeAdapt : dispositif inspiré de MaPrimeRénov, c'est une aide qui sera mise en place en 2024.

Combien coûtent ces différentes alternatives ?

Concernant les différentes solutions alternatives aux maisons de retraite, ce qui inquiète réellement les seniors et leurs proches, ce sont surtout le coût. Il peut varier selon la solution d'hébergement (et parfois même selon les départements). Quels sont donc les coûts moyens de ces différents types d'hébergement adaptés aux personnes âgées ? Cela comprend :