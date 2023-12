Le boom de la colocation senior

La hausse de l'immobilier mais aussi la création d'un fossé de plus en plus grand entre les différentes générations poussent parfois les retraités à se tourner vers la colocation. Le premier portail de colocation en France, Appartager.com, fait état de plus de 46% de personnes de plus de 50 ans à la recherche de colocataires.

C'est également intéressant si vous êtes propriétaire et souhaiter louer votre appartement ou votre maison. Mais attention, les seniors ont tendance à être plus exigeants et demandent un minimum de confort.

Il faut donc investir un peu dans votre logement pour le louer au prix voulu.

Si les seniors se sentent bien chez vous, c'est une plus-value pour vous. En effet, ils auront envie de rester et cela fera moins de paperasse pour vous : pas de bail à renouveler, pas d'inquiétude pour savoir si l'appartement sera reloué ou non, pas d'annonce à passer, etc.

Le fonctionnement de cette pratique

La colocation entre personnes du troisième âge ne présente pas de réelles difficultés au niveau de sa mise en œuvre ou de son régime juridique. En effet, elle répond aux règles de colocation classique. Les seniors souhaitant louer un appartement ou une maison tout en ayant un statut de colocataires doivent tous signer un contrat de bail de colocation avec le propriétaire dudit logement.

Il est également plus que conseillé aux seniors de rédiger un genre de règlement ou un pacte de colocation. Ce document est contractuel et permet d'encadrer les conditions précises dans lesquelles va se dérouler la colocation entre les différents intéressés. Cela permet également d'éviter tout malentendu pouvant survenir ultérieurement.

Les colocataires seniors profitent des mêmes conditions de colocation que les étudiants. Il leur est possible de recevoir des aides au logement sous certaines conditions et ils doivent se partager tous les frais liés au logement entre eux, comme dans n'importe quelle colocation finalement.

Plusieurs avantages non négligeables

Des économies sur le loyer

C'est surtout le plan financier qui fait de la colocation des seniors un arrangement avantageux. En effet, en mutualisant les dépenses liées à la colocation, cela permet de réduire l'impact de la vie (souvent important) sur le portefeuille des seniors.

Cela permet d'augmenter leur pouvoir d'achat mais aussi d'épargner, ce qui n'est pas toujours possible avec un simple pension de retraite.

Choisir la colocation pour les seniors avec une retraite modeste est donc une solution idéale. Il est même possible aux colocataires seniors, grâce aux économies engrangées par ce style de vie, de faire appel aux services d'une aide-ménagère ou d'une auxiliaire de vie.

Rompre l'isolement avec la colocation senior

L'un des autres atouts majeurs de la colocation entre seniors est bien évidemment la création de lien social et l'aspect humain d'une telle pratique. La colocation est un bon moyen de briser la solitude et l'isolement des seniors. Cela leur permet aussi de goûter à la vie en communauté.

Le social et l'humain sont des notions particulièrement importantes pour les seniors. C'est pour cela qu'il est important de renforcer ces liens.

Des avantages pour le bailleur

Pour le bailleur, la colocation senior présente des avantages fiscaux non négligeables, notamment dans le cas d'une location meublée. Il est possible de louer votre bien plus cher à des retraités en colocation qu'à une famille par exemple (puisqu'ils vont se partager les frais).

De plus, en louant en meublé, vous bénéficiez de divers avantages :

les éventuels travaux sont amortis sur 6 ans s'ils sont supérieurs à 500 euros. Sinon, ils sont déduits en charge la première année de mise en location.

Le prix du bien (moins 10% pour le prix du terrain) est amorti en 30 ans.

Les meubles et frais d'agence sont amortis sur 6 ans.

Vos frais de notaire sont déduits dès la première année.

Décider de mettre votre bien en location meublée est très avantageux et vous offre la garantie de contenter des personnes plus âgées, plus soucieuses du confort de leur intérieur que des étudiants, par exemple.

En somme, vivre avec un colocataire est plus sécurisant pour une personne âgée car elle se sent alors moins seule. Cela permet aussi de limiter les cambriolages (il y a alors toujours une personne présente dans le logement). De plus, en cas de chute, il y a toujours une personne à vos côtés pour vous aider ou appeler les secours.

Si vous êtes bailleur, la colocation de seniors comporte de nombreux avantages, sur le long terme également. Vous avez la garantie de voir votre bien loué pour longtemps car les seniors déménagent moins souvent que les plus jeunes.

Attention aux contraintes

Évidemment, comme dans n'importe quelle colocation, l'un des inconvénients majeurs de la pratique est l'incompatibilité d'humeurs ou encore une trop grosse différence de personnalité entre les colocataires. Ce ne sont pas des inconvénients qu'il est possible d'arranger avec l'âge.

Il est aussi possible que les colocataires ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt et ne trouvent donc pas de terrain d'entente ou de points communs entre eux. La colocation peut alors devenir assez terne et fastidieuse.

Attention, également, aux mauvais payeurs ! Devoir courir après son colocataire pour qu'il paie sa part de loyer ou la moitié de la facture d'électricité peut vite devenir pénible et occasionner de nombreux affrontements entre les seniors.

Notre conseil : C'est pour cette raison qu'il est essentiel de rédiger, ensemble, un règlement de colocation que chacun se devra de suivre sous peine de se voir renvoyer de la colocation.

Pour bien choisir ses colocataires, il est possible de se rendre sur plusieurs sites spécialisés dans la colocation des seniors. Vous pourrez alors « prospecter » pour trouver le colocataire idéal. Cependant, cela ne garantit en rien que la colocation sera une réussite.

Il vaut mieux essayer de rencontrer en personne chacun de ses futurs colocataires pour s'assurer que le courant passe entre vous.11