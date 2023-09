Le soutien scolaire : une bonne idée pour les seniors

Demeurer actif

La retraite marque une rupture avec l'activité professionnelle. Certains retraités s'accommodent facilement de ce temps consacré au repos, au loisir et à la famille, mais d'autres en prennent moins bien leur parti.

En effet, ils se sentent encore dynamiques et sont en pleine possession de leurs moyens. De fait, la médecine a fait de tels progrès qu'on peut rester en bonne santé jusqu'à un âge avancé.

Dans ces conditions, certains seniors se sentent à l'étroit dans leurs nouveaux habits de retraités. Ils ressentent le besoin d'une activité régulière, dans laquelle ils puissent s'investir.

Elle leur permet en outre de continuer à se sentir utiles. C'est pourquoi certains décident de se lancer dans le soutien scolaire. Ils ont ainsi le sentiment de contribuer aux progrès de leurs élèves et de remplir un rôle utile. En effet, rien n'est plus valorisant que de voir l'un de ses élèves faire des progrès.

Grâce à cette activité, ils retrouvent donc une place importante dans la société.

Rester en phase avec la société et éviter l'isolement

L'isolement s'accroît souvent avec l'âge. En France, environ deux millions de personnes âgées de plus de 60 ans vivent ainsi dans la solitude. Même si ce n'est pas le cas, le cercle de relations, notamment professionnelles, a tendance à se réduire avec le temps.

Une activité comme le soutien scolaire permet de lutter contre cet isolement. Le contact avec la jeunesse est, à cet égard, un véritable bienfait. Au fil du temps, et des cours dispensés, des relations peuvent également se nouer avec les parents.

Par ailleurs, une telle activité permet de rester inséré dans la société. Avec des cours programmés à des moments précis et réguliers, le senior retrouve un certain rythme de travail.

Si le retraité a un cours prévu le matin, il reporte la grasse matinée à un autre jour. Il doit aussi soigner sa tenue. Sans oublier les déplacements nécessités par cette activité de soutien scolaire, qui le maintiennent en forme.

Compléter ses revenus

La plupart du temps, une pension de retraite n'est pas l'équivalent d'un salaire. Une étude récente révélait que les salariés ayant effectué une carrière complète perdraient environ 30 % de leurs revenus au moment de la retraite.

Pour maintenir un niveau de vie plus conforme à leurs besoins, de nombreux retraités exercent donc des fonctions d'appoint. Avant de s'y décider, ils doivent toutefois respecter les règles qui régissent le cumul emploi-retraite.

Ainsi, il faut remplir certaines conditions d'âge et de durée d'assurance pour pouvoir profiter de ce droit sans limite. Si ce n'est pas le cas, les ressources tirées des cours de soutien scolaire, ou d'autres emplois, ne doivent pas dépasser un certain plafond, calculé d'après les revenus d'activité.

Les revenus procurés par les cours particuliers permettent d'arrondir ses fins de mois. Pour cela, le senior doit convaincre un certain nombre de parents de lui faire confiance.

Un profit également pour les élèves

De l'expérience à revendre

Les parents, et leurs enfants, ont également tout intérêt à faire appel à des seniors. En effet, ces derniers sont souvent des enseignants à la retraite. Leurs titres et leur compétence ne sont donc pas discutables.

Par ailleurs, ils ont amassé, durant leur carrière, une expérience qui les désigne, plus que d'autres, pour guider et faire progresser des écoliers ou des lycéens. Durant toutes ces années, ils ont enseigné à des publics variés et rencontré des profils bien différents.

Aussi ils sont plus aptes que des étudiants, par exemple, à inculquer à leurs jeunes élèves des méthodes de travail propres à assurer leur réussite scolaire.

Habitués à la psychologie et à la manière de travailler de leurs jeunes élèves, ils font preuve de pédagogie et savent leur donner confiance en eux-mêmes. N'ayant plus d'ambitions de carrière, leur seul souci est la réussite des enfants qu'ils accompagnent.

Même s'ils ne sont pas d'anciens professeurs, les seniors peuvent mettre à profit l'expérience acquise dans leur carrière pour faire du soutien scolaire.

Des enseignants plus libres

Si vous faites appel à des étudiants ou à des enseignants en activité pour donner des cours à votre enfant, il faudra vous adapter à leur emploi du temps. En effet, ils ne seront libres, du moins la semaine, qu'après leur journée de travail ou d'étude.

Rien de tel pour les seniors. Ils disposent, en effet, de beaucoup plus de temps libre que les personnes encore en activité. C'est l'un des principaux avantages de la retraite. Cette plus grande disponibilité est évidemment bien appréciable pour les parents, désireux d'organiser au mieux ce soutien scolaire.

En effet, ils n'ont pas besoin de jongler avec leur emploi du temps ou de bloquer leur samedi matin, par exemple, pour placer les cours nécessaires. Le senior pourra plus facilement venir le mercredi après-midi ou vers 14 ou 15 heures si le collégien ou le lycéen ont des journées plus courtes.

Des cours moins onéreux

Qu'il s'agisse d'un travail à temps partiel ou de cours ponctuels, cette activité de soutien scolaire procure donc des ressources complémentaires aux seniors. Mais, en même temps, ils se montrent souvent moins exigeants, à cet égard, que certains enseignants en activité ou d'autres services.

En règle générale, les tarifs demandés par ces retraités, pour leurs cours, sont en effet plus bas. Ce qui n'en fait pas pour autant, bien au contraire, un enseignement au rabais.

Les seniors concernés, on l'a vu, apportent à leur travail des compétences et une expérience indiscutables. Le soutien scolaire assuré par ces retraités présente donc, en quelque sorte, le meilleur rapport qualité/prix. Le budget familial en sera donc allégé d'autant.