Un soutien digital aux aidants familiaux

Près de 3 Français sur 10, c’est-à-dire 11 millions de personnes, sont des aidants familiaux. Ils contribuent à maintenir leurs proches fragiles à domicile en les aidant dans leur quotidien, dans leurs tâches ménagères, leurs soins et leur alimentation.

En accomplissant cette noble tâche, ils peuvent être confrontés à diverses difficultés, notamment administratives, organisationnelles et logistiques.

Les aidants familiaux se retrouvent ainsi souvent isolés, ne trouvant que difficilement du soutien. C’est pour ces raisons qu’Arkéa Assistance, filiale du Crédit Mutuel a lancé l’application “Ensemble”, une solution digitale visant à apporter un soutien aux aidants familiaux et à les aider à libérer leur temps en les déchargeant des tâches administratives, des dossiers et autres demandes d’aides.

L’objectif de l’application est d’améliorer la qualité de vie des accompagnants familiaux et des personnes accompagnées grâce à l’innovation technologique.

Quatre fonctionnalités pour soutenir les aidants familiaux

L’application pour smartphones est disponible sur le site d’Arkéa Assistance en vente par packs de 3, 6 ou 12 mois. Son acquisition permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.

“Ensemble” comporte quatre fonctionnalités utiles dans le quotidien des aidants familiaux et qui touchent aussi bien aux tâches administratives qu’aux questions pratiques et logistiques du quotidien.

Conseils d’un expert du maintien à domicile

L’aidant familial peut bénéficier, à travers l’application, de conseils et d’un accompagnement sur-mesure d’un expert dédié qui prend en charge et suit les démarches menées en vue d’obtenir des aides à domicile, des aides financières ou pour l’adaptation du logement.

Un réseau privé de communication

L’application donne accès à un réseau privé de communication qui peut être utilisé par tous les membres de la famille de façon simple et intuitive. Le réseau permet de communiquer par messages ou par appels audios et vidéos et de partager des photos et d’autres documents.

Un outil d’organisation collaboratif

“Ensemble” intègre une fonctionnalité de co-organisation qui permet aux aidants et à l’expert du maintien à domicile de coordonner leurs efforts, notamment grâce à un agenda partagé et à un outil de rappels de rendez-vous.

Des cartes postales mensuelles

L’application permet d’envoyer au domicile de la personne aidée par courrier postal toutes les photos et tous les messages téléchargés sur l’application. Cette fonctionnalité permet de rompre l’isolement de la personne aidée et de lui faire plaisir avec un courrier mensuel provenant de sa famille et de ses proches.