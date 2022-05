Qu’est-ce que le mécénat de compétences ?

Le mécénat de compétences a un fonctionnement assez simple à comprendre. En effet, pour cela, il suffit que le senior ou tout autre salarié prenne du temps sur ses heures de travail pour faire partie d'un projet d'intérêt général dans l'optique d'aider une association en lui faisant profiter de ses compétences et de son expérience dans son domaine.

A qui s’adresse-t-il ?

Le mécénat de compétences peut intéresser tous les salariés volontaires qui veulent participer à la vie associative de leur ville. Il est ouvert à tous mais l'employeur doit donner son accord. Si votre entreprise propose déjà le mécénat de compétences, il vous suffit alors de contacter la Direction des ressources humaines (ou la fondation, si votre entreprise en possède une) et de leur parler de votre envie de vous engager. Ensuite, c'est ensemble que vous pourrez vous pencher sur les missions disponibles pour vous.

Si votre entreprise ne pratique pas le mécénat de compétences (il y a 22 000 entreprises qui proposent ce dispositif), vous pouvez tenter de la convaincre de s'y mettre en lui faisant part des avantages d'une telle formule. Il est possible pour toutes les entreprises de mettre en place le mécénat de compétences, même les plus petites. Les artisans, commerçant et même les professions libérales peuvent également s'adonner au mécénat de compétences.

Comment cela fonctionne ?

Le mécénat de compétences peut être demandé aussi bien par vous-même en tant que salarié, que par votre entreprise ou encore par l'association qui nécessite la mise en place de vos compétences. Il peut aussi se faire sur la base du volontariat. En tous les cas, votre entreprise ne peut pas vous obliger à remplir une mission de mécénat de compétences.

Il est plutôt recommandé d'établir un contrat même si ce n'est pas obligatoire. Cela permet de vous assurer que tout le monde est bien d'accord sur les diverses conditions de la mission ainsi que la charge de la responsabilité civile.

C'est votre employeur qui vous donne les détails concernant les tâches que vous aurez à effectuer, les horaires et les conditions de travail. Toutes les parties impliquées doivent être au fait de ces divers critères. Les heures que vous allez consacrer au mécénat de compétences sont prises sur votre temps de travail et aux heures habituelles. Dès que votre mission est terminée, vous retournez à votre poste habituel ou à un poste équivalent.

Les missions peuvent être sur une période courte ou fractionnée, plusieurs heures par semaine ou plusieurs jours par mois, ou bien sur une période plus longue, pour les seniors le plus souvent, pour accompagner leur fin de carrière.

Les avantages du mécénat de compétences senior

Le mécénat de compétences est un dispositif qui reste encore trop peu connu. Et pourtant, il présente de beaux avantages et les retours des entreprises et des salariés qui y ont recours sont très positifs.

Les avantages pour l’employé senior

Faire du mécénat de compétences vous permet de donner du sens à votre travail, souvent, c'est même la principale motivation pour mettre en place ce type de dispositif. En effet, cela vous donne l'opportunité de faire un vrai travail associatif sans pour autant quitter votre poste et votre employeur. Votre poste au sein de l'entreprise est conservé. Des missions vous sont simplement proposées, à temps partiel ou complet, sur une durée fixée au préalable et dans lesquelles vos compétences sont souhaitées.

Le mécénat de compétences permet de vous épanouir, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Cela vous aide à améliorer vos compétences (communication, management, etc) et vous promet de nouvelles expériences enrichissantes. Cela peut être très motivant de sortir de votre zone de confort. 50% des salariés affirment que cela leur a permis de développer de nouvelles compétences professionnelles, ce qui n'est pas négligeable.

Le mécénat de compétences est intéressant pour les salariés seniors car il permet de faire la transition entre la fin de carrière de l'employé et le début de sa retraite. Cela se fait grâce à un aménagement spécifique appelé le Temps Partiel Solidaire. C'est aussi un bon moyen de vous engager dans divers projets associatifs qui vous intéressent pour occuper votre retraite mais de manière plus progressive.

Les avantages pour l’employeur

Pour l'employeur, l'avantage de l'expérience accumulée grâce au mécénat de compétences est vrai également. Effectivement, permettre à ses salariés de vivre cette expérience empêcherait ou limiterait les démissions (surtout parmi les salariés qui veulent véritablement s'engager au niveau associatif sans pour autant avoir à quitter leur emploi). Cela aide donc à améliorer la motivation et la reconnaissance des employés envers l'entreprise.

De même, si l'activité de votre entreprise est quelque peu ralentie (à cause de la crise sanitaire ou toute autre raison), cela permet tout de même à vos employés de rester dynamiques et mobilisés au niveau professionnel.

Cela vous aide aussi à accompagner vos salariés seniors dans la transition entre monde du travail et début de retraite. Le mécénat de compétences leur permet de découvrir l'engagement associatif.

Le mécénat de compétences permet aussi de mettre votre entreprise en valeur ainsi que votre marque employeur. Cela prouve, notamment, la responsabilité sociétale ou écologique voire culturelle de votre entreprise.

Quel est l’impact du mécénat de compétences sur la rémunération ?

Si vous faites des heures de mécénat de compétences, cela n'influera pas sur votre rémunération ni sur votre retraite, de fait. En effet, pendant la période de mécénat, vous continuez d'être payé par votre employeur et profitez aussi des divers avantages proposés par l'entreprise (comme les congés payés ou le 13e mois, notamment).

Il faut savoir que l'employeur bénéficie de plusieurs avantages. En effet, l’État rembourse une part des sommes engagées pour le mécénat de compétences. 60% du salaire et des charges patronales sont déduits de l'impôt sur les sociétés. Cependant, c'est le cas dans la limite de 0,5% du chiffres d'affaires (hors taxes).