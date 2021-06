A quel âge est-on « senior » ?

Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de définition fixe du senior, ni d'âge d'ailleurs. Cela peut varier selon les situations. Ainsi, dans le monde du travail, est considérée comme senior toute personne de plus de 55 ans voire même dès ses 50 ans. Cela est fortement lié à l'ancienneté d'un salarié au sein d'une même entreprise.

Dans la vie de tous les jours, on est aujourd'hui appelé un « senior » plutôt aux alentours de 70-75 ans.

L'âge légal de départ à la retraite

Aujourd'hui, avec les nombreuses réformes de retraite passées et à venir, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans (67 en ce qui concerne le taux plein de la pension de retraite). Il convient aussi de penser à son nombre de trimestres cotisés, qui a une grande importance dans le calcul de votre pension de retraite, plus encore que votre âge au moment de votre départ à la retraite.

Sur le marché du travail, la situation des seniors varie selon le secteur d'activités. Dans certains secteurs, les emplois sont plus pénibles que dans d'autres. Pour faciliter la situation des seniors, sur le marché du travail, certains dispositifs et autres mesures ont été mis en œuvre. Cela passe par un CDD seniors mais également par le contrat unique d'insertion ou le parcours emploi compétences.

Dès lors que vous avez eu 70 ans, il est important de noter que votre employeur peut, s'il le veut, faire en sorte de vous mettre d'office à la retraite. Si tel est le cas, vous êtes dans l'obligation d'accepter cette décision. Mais pour être dans les clous, l'employeur doit en faire sa demande 3 mois avant la date de votre départ.

Les avantages à travailler jusqu'à 70 ans et +

Si votre employeur est d'accord, il vous est tout à fait possible de travailler après 70 ans. Il est possible que vous continuiez d'exercer une activité professionnelle selon plusieurs cas :

vous gardez l'emploi que vous exerciez jusqu'alors,

vous prenez votre retraite et vous reprenez une activité : cela se nomme alors le cumul emploi-retraite, qui vous permet donc de travailler sans que cela n'influe sur votre pension de retraite,

vous optez pour une retraite progressive, c'est-à-dire que vous conservez votre emploi à temps partiel dans votre entreprise et vous percevez une partie de votre pension de retraite.

Continuer de travailler et donc partir à la retraite à 70 ans ou après comporte plusieurs avantages à ne pas négliger. Ainsi, en premier lieu, agir ainsi vous permet d'augmenter votre future pension de retraite de base. Puisque vous avez dépassé les 67 ans (soit l'âge légal de la retraite à taux plein), vous n'avez aucun risque de subir une décote. S'il vous manquait des trimestres au moment de l'âge légal, décider de continuer de travailler au-delà vous permet donc de vous rapprocher de votre durée d'assurance légale et d'ainsi augmenter votre proratisation.

En revanche, si vous avez déjà tous vos trimestres cotisés, en décidant de continuer à travailler après l'âge légal de retraite à taux plein vous permet d'améliorer votre surcote (soit un dispositif qui vous permet d'augmenter le montant de votre retraite de base en travaillant plus longtemps) à 1,25% de pension par trimestre en plus.

De même, si vos dernières années d'activité font partie de vos 25 meilleures années de salaire, alors vous augmentez votre salaire annuel moyen et, de même, la base de calcul de votre pension de base.

En ce qui concerne la retraite complémentaire, en travaillant jusque 70 ans ou plus, vous êtes assuré que votre retraite complémentaire sera calculée sans décote. Vous cotisez toujours sur votre salaire et gagnez donc encore plus de points de retraite complémentaire.

Si vous décidez de continuer de travailler pendant au moins deux ans après la date à laquelle tous vos trimestres sont validés, vous pouvez bénéficier du bonus retraite Agirc-Arrco. Ce bonus s'applique la première année de votre retraite et atteint les 10% si vous avez tous vos trimestres depuis au moins 2 ans, de 20% si vous les avez depuis 3 ans et de 30% si vous avez vos trimestres depuis 4 ans ou plus.