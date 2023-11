9 conseils pratiques pour retrouver du travail rapidement après 50 ans

Dire au revoir aux préjugés

Même si ce sont des préjugés, malheureusement, ils reflètent bien trop souvent la réalité : les entreprises ont des difficultés à embaucher des travailleurs seniors. Entre des prétentions salariales trop élevées ou la réputation de manquer de flexibilité, cela peut être compliqué.

Comment lutter contre ces préjugés ? Il suffit de prouver aux recruteurs votre valeur.

Démontrez que vous êtes un professionnel flexible et aux connaissances nécessaires. Avec votre expérience acquise durant toutes vos années de travail, vous avez dû affronter des problématiques et des situations peut-être compliquées. C'est le moment de montrer que vous pouvez gérer. Montrez que vous savez vous adapter.

Retravailler son CV

Après 50 ans, on commence à avoir pas mal d'années d'expérience derrière soi. Plutôt que de faire un CV chronologique, si vous avez 20 ou 30 ans de carrière à résumer, on vous conseille plutôt de tabler sur un CV thématique.

Ainsi, ne listez pas vos diverses expériences de la plus récente à la plus ancienne. Essayez de le structurer par blocs de compétences : management, accueil client, animation commerciale, etc.

Cela permettra à votre candidature d'être plus en phase avec les attentes de l'employeur et cela pourra être illustré avec des réalisations concrètes dans divers métiers et entreprises.

Vous pourrez ainsi mettre en valeur les compétences développées tout au long de votre carrière professionnelle et qui pourront servir à l'entreprise dans laquelle vous tentez de trouver un emploi.

Privilégier les entreprises qui recrutent des seniors

Si vous êtes à la recherche d'un emploi après 50 ans, rapprochez-vous plutôt des PME ou TPE. Le plus souvent, elles proposent plus d'opportunités d'embauche pour les seniors que les grands groupes.

Renseignez-vous auprès de certains secteurs, en tension, comme l'hôtellerie-restauration, la distribution, les services à la personne ou le BTP. Ce sont des domaines qui n'hésitent pas à embaucher des seniors.

Il vous sera aussi possible de tirer votre épingle du jeu dans les métiers de la vente, la comptabilité ou encore dans le coaching, le conseil ou la formation.

Ne pas hésiter à se former

On apprend tout au long de notre vie. Tous les ans, plusieurs milliers de personnes quittent leur emploi pour tenter de nouvelles choses et trouver de nouvelles missions. Pour cela, elles suivent dans la plupart des cas une formation.

Si vous voulez essayer de booster votre carrière, pourquoi ne pas envisager de vous former, vous aussi ? Il vous est possible de choisir de renforcer l'une de vos compétences actuelles ou bien encore d'apprendre quelque chose de totalement nouveau ! Il existe un bon nombre de formation accessibles aux seniors.

Se former au digital

Si vous voulez rester au niveau, il est important de vous former aux nouveaux outils et aux évolutions numériques. Cela peut également vous aider dans votre recherche d'emploi car beaucoup de choses se font sur le net aujourd'hui. Il est aussi possible de faire des formations afin d'améliorer vos compétences dans ce domaine.

Faire preuve de flexibilité

Si vous peinez à trouver un emploi malgré tout ce que vous avez mis en place, c'est peut-être qu'il est temps d'envisager de changer de carrière. Cela peut faire peur, surtout après 50 ans, mais ce n'est pas nécessairement impossible !

Il vous faudra d'abord déterminer ce que vous voulez faire puis comment concrétiser ce projet. Bilan de compétences et autres ateliers de reconversion vous ouvrent leurs portes !

Faire fonctionner son réseau

Si vous avez réussi à vous créer un beau réseau tout au long de votre carrière, c'est le moment de le mettre en marche ! Le marché caché permet souvent aux seniors de trouver un emploi. C'est le moment de passer quelques appels mais aussi de mettre à jour vos réseaux professionnels comme LinkedIn.

Il existe également des sites d'emplois spécialement dédiés aux seniors comme teepy-job.com ou emploisenior.net.

Se faire accompagner

Si vous avez peur de ne pas savoir mettre au point une stratégie payante, alors n'hésitez surtout pas à vous faire aider ! Commencez déjà par contacter votre conseiller Pôle Emploi. Vous pouvez aussi vous rapprocher de structures comme Maisons de l'emploi ou les associations spécialisées à l'image de Activ'Action.

Ils pourront vous aider à faire le point sur vos compétences ainsi que sur votre projet.

Créer son entreprise

Vous avez également la possibilité de devenir entrepreneur ! Aujourd'hui, de nombreuses technologies se mettent à votre service et vous offrent de belles opportunités concernant la création d'entreprises, dans la vente de produits et services notamment. Il existe plusieurs aides afin de vous aider à réaliser ce projet. A vous de vous renseigner !