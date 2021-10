Les grands-parents, un rôle essentiel dans la stabilité de l’enfant

Au moment du divorce, que le couple ait un enfant ou plusieurs, c’est l’ensemble de leur univers qui est impacté et il peut leur sembler que tout s’effondre. C’est alors que les grands-parents ont un rôle à jouer, car ils vont pouvoir leur offrir un espace de stabilité et leur permettre de retrouver certains repères. Cela permet aux enfants de se rendre compte que ce n’est pas la totalité de la famille qui est détruite et que malgré les changements qui sont en train de s'opérer certaines choses restent telles qu’elles étaient auparavant. Parmi celles-ci, il y a le fait que quoi qu’il arrive vous êtes toujours là pour chacun d’entre eux. Malheureusement, il peut arriver que vos petits-enfants ne souhaitent plus vous voir, ne baissez pas les bras, essayez de comprendre ce qui a pu se passer. Il est possible que ce ne soit qu’une phase due à de nouveaux centres d'intérêt, à l’influence d’une personne ou d’une autre ou à un événement qui a pu se passer durant l’une de leur visite. Continuez à garder le contact par le biais d’e-mails, de SMS, du téléphone, d’une lettre, etc.. Vous pouvez aussi leur faire un petit cadeau pour montrer que vous êtes présents et que vous les aimez. De cette façon, vous leur rappelez que quoi qu’il arrive, vous restez leurs grands-parents, vous les aimez et que même si leurs parents sont séparés, la famille reste soudée.

Jouer le rôle de l’apaisement

Les grands-parents peuvent être une source d’apaisement à condition de savoir mettre de côté leurs griefs face à leurs petits-enfants. En effet, les enfants ressentent directement la souffrance de leurs parents et lorsqu’ils sont avec leurs grands-parents, ils ont la possibilité de prendre un peu de distance avec cette situation et de dédramatiser la séparation. Voici quelques conseils pour arriver à cela :

Il est important que vous, en tant que grands-parents, ne preniez pas parti pour l’un ou l’autre des parents en instance de divorce. Cette neutralité affichée devant vos petits-enfants ne vous empêche pas de soutenir votre enfant dans cette épreuve. Mais en agissant ainsi, vous évitez à vos petits-enfants de devoir choisir entre deux camps, comme cela peut être le cas chez eux.

Lorsque vous êtes avec eux, il est important de ne pas les interroger sur leurs parents , parce qu'ils se sentiraient alors obligés de prendre parti ou de mentir.

Par contre, s'ils ont envie de vider leur sac, prêtez-leur une oreille attentive, mais veillez à rester impartiaux.

N’oubliez pas qu’au milieu de toute cette tourmente, votre rôle est d'être un refuge de stabilité, des personnes avec lesquelles vos petits-enfants peuvent être tout simplement eux-mêmes, peuvent se distraire, se détendre, etc.. Malgré tout, il s'agit toujours d’équilibre et, pour préserver le leur, les grands-parents doivent également veiller à ne pas trop s’impliquer non plus.

Privilégier le dialogue

Il est certain que lors d’une séparation, les rôles familiaux sont bouleversés. Il arrive alors que la fréquence des contacts avec les grands-parents soit moins importante et leur nature peut changer. Parfois, le divorce peut se concrétiser par la vente de la maison du couple et des déménagements qui peuvent éloigner vos petits-enfants de vous. Malgré votre chagrin, vous devez garder la tête froide pour éviter toute rupture avec vos petits-enfants. Une discussion ouverte avec les parents de vos petits-enfants, sans vous laisser submerger par l’émotion, est primordiale. Le dialogue est effectivement capital pour vous permettre de tous vous comprendre mutuellement et de réussir à faire des compromis quant aux souhaits de chacun, sans vous arrêter à vos propres désirs ou à ceux de votre enfant. Les attentes de votre beau-fils ou de votre belle-fille doivent également être entendues, parfois même, celles des nouveaux compagnons. Vous pouvez alors être force de proposition, sans commentaire et surtout sans reproche. Pour ce faire, vous pouvez organiser une rencontre pour vous parler en tête, sans oublier d’écouter, mais surtout de montrer que vous comprenez les différentes positions. Même si tout cela peut sembler être un véritable défi selon les relations que vous entretenez, vous pourrez alors, pour le bien de vos petits-enfants, en sortir avec une relation plus ouverte entre les différentes parties.

Les droits des grands-parents en cas de divorce

Si, à la suite du divorce de leurs parents, vous ne pouvez plus voir vos petits-enfants, sachez qu’il existe des solutions juridiques.

En tant que grands-parents, il est possible de demander un droit de visite . Mais demandez-vous si vous faites cette démarche pour vous-mêmes ou pour vos petits-enfants. En effet, si vos petits-enfants ne souhaitent plus vous voir, les forcer à venir chez vous, ne sera peut-être pas un choix judicieux. À l’adolescence, il est courant qu’un enfant se détache de sa famille. Soyez patients, ils reviendront d’eux-mêmes une fois adultes si vous leur avez montré que vous êtes présents pour eux.

Néanmoins, si vous êtes privés de vos petits-enfants par les parents et ce, malgré les dialogues, il est alors possible de faire appel à la justice. Ainsi, à défaut d'un accord établi entre les parents, le tribunal de la Jeunesse peut alors régler ce problème. C'est l'intérêt de l'enfant qui va pousser le juge à prendre une décision ou une autre. Vous pourrez ainsi obtenir un droit de visite. Pour vous aider dans cette situation, vous pouvez avoir recours aux services d'un avocat en droit de la famille.