Stage de conduite pour les seniors : est-ce indispensable ?

La conduite automobile est souvent perçue comme un symbole de liberté et d’indépendance, quel que soit l’âge. Cependant, avec l’avancée en âge, certaines capacités, telles que la vision, les réflexes et la coordination, peuvent s’affaiblir, rendant la conduite potentiellement plus risquée. Face à ces défis, les stages de conduite pour les seniors deviennent de plus en plus populaires. Mais sont-ils vraiment indispensables ?