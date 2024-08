Pourquoi mettre une photo sur un monument funéraire ?

Faire poser une photo d'un être cher sur son monument funéraire est un geste plein de symbole, très profond et personnel. Une photo permet de vous souvenir de l'apparence physique de la personne décédée. Cela la fixe dans le temps et vous aide à vous souvenir de son visage, de son sourire et de son expression.

Cela aide à garder dans votre esprit l'image de l'être cher qui est parti et à garder les liens émotionnels qui vous attachaient à lui. De plus, monter une image sur un monument funéraire est aussi une bonne opportunité de montrer la personnalité et les centres d'intérêt de la personne décédée.

Vous pouvez choisir de mettre une photo de famille, une photo plus professionnelle ou encore une photo qui souligne les passions de la personne. Cela permet de raconter une partie de sa vie et de mettre en valeur l'essence de la personne.

Ajouter une photo peut aussi aider les générations futures à savoir à quoi ressemblait leurs ancêtres. Ainsi, les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants pourront mieux être connectés à leur héritage familial.

Mettre une photo sur un monument funéraire est aussi un bon moyen de montrer l'amour, la tendresse et le respect que vous avez pour la personne disparue. Ainsi, vous lui rendez un dernier hommage et lui montrez votre attachement inconditionnel.

De plus, faire apparaître une photo sur le monument funéraire peut aussi aider à faire son deuil. Cela a un côté réconfortant pour les proches en deuil, car cela leur offre un lieu de rencontre symbolique où exprimer leurs émotions et être réconfortés.

Choisir la photo

Choisir la photo qui apparaîtra sur le monument funéraire doit répondre à plusieurs critères. Déjà, il faut prendre en compte vos préférences personnelles mais aussi celles de la personne décédée. Vous pouvez aussi choisir une photo en fonction de l'atmosphère que vous voulez créer.

Opter pour un portrait classique de la personne, qui met en avant ses traits et son visage est le choix le plus évident et qui saura traverser le temps. Si la photo est en noir et blanc, cela ajoute aussi une petite touche d'élégance et de sobriété bienvenue. Les photos en couleur, quant à elles, parviennent à réellement capturer la personnalité et le dynamisme de la personne décédée.

Si vous privilégiez une photo où la personne sourit avec chaleur, cela peut créer une impression de réconfort aux personnes visitant le monument. Une photo avec un sourire peut refléter le caractère doux et aimable de la personne.

Vous pouvez aussi choisir une photo qui a su capturer un moment marquant de la vie de la personne décédée. Cela peut être une photo de famille, un événement en particulier, un instant de bonheur partagé ou une réalisation personnelle (artistique, sportive). Cela permettra d'évoquer des souvenirs inoubliables et montrera l'impact positif que le défunt a eu sur la vie de nombreuses personnes.

Si le défunt avait des passions ou des centres d'intérêt en particulier, vous pouvez choisir une photo qui le représente lors de l'un de ces événements. Vous rendrez ainsi hommage à ses passions et rappellerez les moments heureux que la personne a vécus en s'y adonnant.

Il est également possible d'opter pour une combinaison de photo et de texte. Vous pouvez ajouter une citation, une dédicace ou un petit message pour la personne décédée. Cela complétera l'hommage à merveille.

De multiples solutions pour faire apparaître une photo sur un monument funéraire

Il y a plusieurs possibilités pour faire apparaître une photo sur un monument funéraire. On vous donne les plus courantes.

La gravure sur pierre

La gravure sur pierre est une méthode plutôt traditionnelle et parmi les plus utilisées. Ici, la photo est directement gravée sur la pierre du monument funéraire. Il faut donc faire appel aux services d'un professionnel. Ce dernier utilisera des outils de gravure pour transférer l'image sur la pierre.

La photo prend donc un aspect classique mais durable.

La plaque en porcelaine

Il est également possible d'opter pour la pose d'une plaque en porcelaine. Dans ce cas, l'image est imprimée sur une plaque en porcelaine de qualité. Ensuite, on vient la fixer sur le monument avec des supports ou des fixations spéciales.

Les plaques en porcelaine sont durables et résistent aussi très bien aux intempéries. De ce fait, la photo restera en place pendant de longues années.

La photo en céramique

Vous pouvez également intégrer une photo en céramique directement sur la surface du monument funéraire. La photo est alors imprimée sur une tuile en céramique spéciale puis cuite à haute température pour la fixer durablement sur le monument.

Grâce à cette méthode, la photo sera harmonieusement fixée dans le matériau du monument.

La mise de la photo en relief

Cette méthode est plus récente. Il s'agit de créer une photo en relief sur le monument funéraire. La photo est imprimée en trois dimensions, ce qui lui donne plus de texture et un côté vraiment réaliste. Cela donne donc un effet visuel absolument unique et une dimension particulière à la photo.

Bien choisir ses finitions

Concernant les finitions pour le monument funéraire, il faut prendre en compte plusieurs aspects afin de rendre un hommage plein de sens et qui traverse les années.

Déjà, il faut choisir le matériau du monument. Il est possible d'opter pour du granit, du marbre ou de la pierre. Certains matériaux ont des finitions naturelles alors que d'autres vont être polis, brossés ou texturés.

Il faut aussi souligner l'esthétique générale du monument funéraire. Les finitions doivent correspondre au style et au design de la tombe de même qu'aux autres éléments présents (inscriptions ou ornements). Il faut aussi prendre en compte la durabilité et l'entretien des finitions.

Certaines finitions vont demander un entretien régulier afin qu'elles gardent leur éclat et leur visibilité. C'est notamment le cas du polissage. D'autres finitions, comme l'adoucissement ou le sablage, résistent mieux aux taches et aux rayures et demanderont un nettoyage différent.