Modèles de lettres de condoléances et absence lors de la cérémonie

Premier modèle de lettre d'excuses

La nouvelle de la disparition de (nom du défunt) vient de me parvenir. J'avais appris à beaucoup l'apprécier dans le cadre du travail qui nous réunissait tous les jours.Ayant des obligations professionnelles que je ne peux reporter dans un si court délai, je ne pourrai malheureusement pas assister aux obsèques.Je vous prie de bien vouloir m'en excuser et de recevoir, avec toute ma sympathie, mes plus sincères condoléances.

Modèle 2

Cher (nom du destinataire),La nouvelle de la disparition de votre père m'a beaucoup attristé. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, comme vous le savez. J'ai pu apprécier sa gentillesse et son attention aux autres. Aussi garderai-je un très bon souvenir des discussions amicales que nous avons partagées. J'aurais voulu être parmi vous pour lui rendre un dernier hommage, mais il ne me sera pas possible d'assiste aux obsèques. Croyez bien que je le regrette vivement. Je serai néanmoins avec vous par la pensée. Avec toute ma sympathie,

Modèle 3



Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Pour l'avoir vécue, je sais à quel point la perte d'un être cher est une épreuve douloureuse. Je n'ai pas très bien connu (nom du défunt), mais j'ai pu apprécier sa joie de vivre et sa gaieté.Dans ce pénible moment, je ne peux que compatir à ton chagrin et t'offrir toute ma sympathie.J'aurais voulu dire adieu à (nom du défunt), mais je serai pris ce jour-là par un engagement fixé de longue date et que je ne peux remettre. Je le regrette vivement et te prie de m'en excuser.Je serai néanmoins auprès de vous par la pensée,Avec mes pensées émues et mes sincères condoléances, Cher (nom du destinataire),Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Pour l'avoir vécue, je sais à quel point la perte d'un être cher est une épreuve douloureuse. Je n'ai pas très bien connu (nom du défunt), mais j'ai pu apprécier sa joie de vivre et sa gaieté.Dans ce pénible moment, je ne peux que compatir à ton chagrin et t'offrir toute ma sympathie.J'aurais voulu dire adieu à (nom du défunt), mais je serai pris ce jour-là par un engagement fixé de longue date et que je ne peux remettre. Je le regrette vivement et te prie de m'en excuser.Je serai néanmoins auprès de vous par la pensée,Avec mes pensées émues et mes sincères condoléances,

Modèle 4

Mon cher (prénom du destinataire),

Je suis consterné par la triste nouvelle que je viens d'apprendre. Je n'ignore pas la place que (nom du défunt) tenait dans ta vie. Je vous ai assez vus ensemble pour le savoir.

Si je garde un souvenir de (nom du défunt), c'est bien de ses éclats de rire. Il faut s'en rappeler comme de quelqu'un d'heureux, et dont la joie était communicative.Tu penses bien que j'aurais vous être parmi vous pour lui rendre un dernier hommage. Mais je dois subir une petite intervention chirurgicale ce jour-là, prévue de longue date.Je le regrette beaucoup et te prie d'excuser mon absence auprès de ta famille. Je serai bien sûr avec vous par la pensée.Avec toute mon affection,

Modèle 5

Cher (nom du destinataire),

Je suis très peiné d'apprendre la disparition de (nom du défunt). Je ne le connaissais pas, mais vous m'en avez souvent parlé. Je sais ce que représente la mort d'un être cher, aussi ne puis-je que compatir à votre chagrin.

Je ne suis malheureusement pas libre le jour des obsèques de (nom du défunt). Je le déplore sincèrement et vous prie de bien vouloir m'en excuser.Je n'en serai pas moins avec vous par la pensée.Veuillez recevoir, avec mes condoléances, l'expression sincère de ma sympathie.

Modèle 6

Mon cher (prénom du destinataire),

Tu ne peux savoir à quel point j'ai été peiné d'apprendre la disparation de (prénom du défunt). Et je n'ose imaginer ce que tu dois ressentir.

Que de souvenirs me viennent à l'esprit ! Je ne veux me rappeler que ces moments heureux. Peut-être te feront-ils du bien à toi aussi.Je suis vraiment désolé de ne pouvoir me libérer pour le jour des obsèques. Je suis déjà à l'étranger pour mon déplacement professionnel et ne pourrai rentrer à temps. Tu m'en vois profondément contrarié.Mes pensées seront avec vous ce jour-là.Avec toi de tout cœur,

Modèle 7

Cher (nom du destinataire),

J'apprends avec une grande tristesse la disparition de (nom du défunt). Ne pouvant être parmi vous le jour des obsèques, ce dont je vous prie de m'excuser, je vous adresse mes plus sincères condoléances pour la perte que vous venez d'éprouver.