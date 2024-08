Envoyer un courrier recommandé en ligne : avantages et inconvénients

L’envoi d’un courrier recommandé est parfois nécessaire pour certaines procédures, par exemple pour la résiliation d’un contrat ou une réclamation / litige. Prouvant que vous avez bien envoyé le courrier, et vous donnant également la date précise de réception de votre message, il est en général effectué en bureau de poste, sur un automate ou auprès d’un agent. Mais il est également possible d’envoyer votre courrier en recommandé avec accusé de réception directement en ligne depuis chez vous, de manière simple et rapide ! Utiliser l’envoi en ligne évite de vous déplacer à la poste, en plus de vous assurer que le courrier arrivera à bon port, car après tout, on n’est jamais mieux servi que par soi-même !