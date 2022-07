Les activités manuelles sont stimulantes à bien des égards, en plus de préserver la motricité et la santé. Découvrez ici une sélection d’activités manuelles et créatives très prisées par les personnes âgées, pour passer du temps seul ou en compagnie.

Fabriquer des bijoux personnalisés

Créer un collier ou un bracelet peut être une activité à la portée de tous. Cela demande de la patience, de l’adresse, et du bon goût. Il s’agit d’un type de loisir créatif qui a tout pour séduire les seniors, et pour les occuper de longues heures durant. La création de bijoux originaux nécessite de disposer de toutes sortes d’anneaux, de fils ou d’accessoires particuliers.

Des boutiques en ligne comme Creavea constituent d’excellentes adresses pour tous ceux qui souhaitent s’équiper convenablement avant de réaliser toutes sortes de créations DIY. En ce qui concerne les bijoux, vous y trouverez de nombreux fils, perles, breloques et autres apprêts pour fabriquer toutes sortes de choses. Il y en a pour tous les goûts, ainsi qu'en différentes couleurs et matières !

Travaux d'aiguille

Si les activités de couture, crochet ou tricot sont souvent associées à la gent féminine, rien n’empêche les hommes de profiter également de leur adresse pour exprimer toute leur créativité et leur goût exquis. Il suffit d’une aiguille adéquate et de quelques pelotes de laine pour tricoter toutes sortes de vêtements chauds et stylés.

Si vous vous essayez à la couture, vous pourrez également laisser libre cours à votre imagination pour toutes sortes de projets complexes, et peut-être révéler l’amateur de mode en vous.

La broderie est également une option envisageable, même si elle nécessite plus de dextérité et beaucoup de concentration. Tous ces travaux d’aiguille remplissent dans tous les cas les critères des activités manuelles les plus appréciées par les personnes du 3ème âge.

S’adonner à la peinture ou au dessin

Le dessin ou la peinture comptent parmi ces activités manuelles qui nous séduisent dès le plus jeune âge, et dont le charme ne disparaît pas avec les années. Il suffit de quelques crayons, des bons feutres et de toiles ou de feuilles de papier standard pour se lancer patiemment dans la création de chefs-d’œuvre dignes des plus grands. Peinture textile ou sur papier cartonné : les possibilités sont nombreuses selon les outils à votre portée.

Opter pour la cuisine

Si les plats de grand-mère ont en général une réputation qui fait l’unanimité, c’est aussi parce qu’ils sont confectionnés avec le soin et le temps qu’il faut.

En guise de loisir créatif et manuel, la cuisine s’érige comme un art des plus plaisants, pour occuper les seniors.

C’est le moyen de se faire plaisir et de faire plaisir autour de soi, tout en se cultivant et en découvrant toutes sortes de recettes, d’ingrédients ou de mode de cuisson au fil des préparations.

Par ailleurs, il y a toujours de nouvelles recettes à mettre en pratique, de nouveaux desserts à concocter et à offrir.

Pour les seniors, il peut aussi s’agir d’un loisir créatif permettant de s’intéresser de plus près à ce que l’on met dans son assiette, pour une meilleure hygiène alimentaire.

La décoration florale

Les fleurs et la décoration ont toujours fait bon ménage, et il n’est pas obligatoire de disposer d’un espace extérieur XXL avant de profiter des joies de ce type d’activités manuelles. La décoration florale est un loisir manuel qui permet aux seniors de soigner leur intérieur ou leur extérieur avec toutes sortes d’objets déco associés à des plantes et des fleurs. Cela implique des découpes, des agencements, des collages, d’autres types de matériel pour passer de bons moments. L’on peut aussi bien se servir de fleurs artificielles que de bouquets naturels pour exprimer avec goût son amour de la décoration.

La poterie

Pour les seniors, une activité comme la poterie est un choix par excellence pour utiliser ses mains et faire montre de créativité. Il est possible de réaliser de nombreuses figurines, des objets décoratifs ou des accessoires en tout genre avec de l’argile ou de la pâte autodurcissante. A la fois reposante, relaxante et créative, cette activité fait partie des plus prisées par les séniors !

La création d’un album photo ou le scrapbooking

Cette activité manuelle est largement répandue et pratiquée dans les maisons de retraite. Le scrapbooking est un loisir créatif consistant à valoriser des photographies de différentes manières. L’objectif reste d’aboutir à des résultats plus attrayants que les simples albums photo de famille classiques. Ainsi, il s’agit de coller, de découper, d’agencer et d’assembler photos, supports et accessoires en tout genre pour aboutir à des compositions complexes qui racontent des histoires.

Le scrapbooking permet de stimuler la mémoire des personnes du 3ème âge, de développer leur motricité en raison de la précision nécessaire et du côté artistique, mais aussi de partager avec eux des moments de bonheur en groupe. C’est une activité qui est le plus souvent l’occasion de raconter des histoires, de se remémorer des souvenirs précieux, et de renforcer des liens avec les proches ou amis présents.

Dans tous les cas, pratiquer des activités manuelles, quelles qu'elles soient, offre aux seniors de nombreux avantages :

Rester actifs

Interagir avec d’autres personnes

Gagner en dextérité

Stimuler son cerveu

Se sentir utiles et actifs

N'hésitez donc pas à faire participer des personnes âgées à différentes activités créatives !