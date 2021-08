Comment supprimer ou annuler une annonce sur Le Bon Coin ?

Lorsque vous publiez une annonce sur Le Bon Coin, elle y est laissée durant 2 mois. Cependant, si vous souhaitez supprimer l’annonce avant ce délai, vous en avez la possibilité. De cette façon, si vous avez vendu le bien ou que vous ne souhaitez plus le vendre, il vous suffit de retirer l’annonce. Pour ce faire, vous pouvez procéder de la façon suivante :

Rendez-vous sur le site Internet Le Bon Coin à l’adresse www.leboncoin.fr ; Dans un premier temps, vous devez cliquer sur « Se connecter ». Pour ce faire, il vous suffit de renseigner votre identifiant et votre mot de passe ; Après avoir accédé à la page « Mon compte », vous trouverez dans celle-ci un onglet intitulé « Mon tableau de bord » ; Dans cet onglet, sélectionnez l’annonce que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur « Supprimer » ; Enfin, confirmez la suppression.

Comment supprimer mon compte Le Bon Coin ?

Différentes raisons peuvent vous pousser à souhaiter la suppression de votre compte. Ce peut être tout simplement, parce que vous ne souhaitez plus l’utiliser ou encore, pour des raisons de sécurité si vos comptes ont été piratés, etc.. Quelle que soit la raison, il faut savoir que c’est tout à fait possible et ce, très simplement.

Commencez par vous rendre sur le site Internet Le Bon Coin. Là encore, il est nécessaire de commencer par vous connecter en donnant vos informations de connexion dans la rubrique « Se connecter ». En haut à gauche de la page d’accueil, vous trouverez un onglet intitulé « Mon compte ». Sélectionnez la rubrique « Mes données personnelles ». En bas de la page, vous trouverez un lien « Supprimer mon compte » sur lequel cliquer. Une fois redirigé sur la page de validation de la fermeture définitive de votre compte, vous devez cocher la case se trouvant à côté de la phrase « J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et je souhaite supprimer mon compte. ». Votre mot de passe vous est alors à nouveau demandé, renseignez-le, puis cliquez sur « Valider » afin de confirmer la suppression de votre compte.

Une fois votre compte supprimé, les annonces qui pourraient être encore actives sur celui-ci sont automatiquement effacées.

Comment contacter le service client ?

Il peut arriver que vous ayez besoin d’aide ou de renseignements concernant les services proposés par Le Bon Coin, vous pouvez contacter le service client du site de différentes façons.

Par téléphone, il est possible de contacter le service client en appelant le 0140066150 .

. Par mail, il vous suffit de vous rendre sur le site Internet leboncoin.fr et d’aller dans la rubrique « Nous contacter ». Sur cette page vous trouverez un formulaire de contact mis à votre disposition. Il vous suffit de le remplir, vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais.

Par courrier, après avoir écrit la lettre dans laquelle vous exposez votre problème, sans omettre de mettre toutes vos références, envoyez-la en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : LeBonCoin Paris, 75008 PARIS.

Vous trouverez également les réponses à de nombreuses questions sur le site Le Bon Coin dans la rubrique « Leboncoin centre d’aide ».