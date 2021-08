Comment retrouver une annonce sur Le Bon Coin ?

Vous avez publié une annonce sur le site Internet Le Bon Coin et ne parvenez pas à la retrouver ?

Rendez-vous sur le site Internet Le Bon Coin.

Commencez par vous identifier en sélectionnant « Se connecter » , vous devrez indiquer votre identifiant et votre mot de passe.

Une fois connecté, sur votre profil, se trouve un onglet intitulé « Annonces ».

Si vous avez plusieurs annonces en ligne en même temps, vous pouvez entrer le titre de celle que vous recherchez dans la partie « Rechercher dans vos annonces ».

Si, à l’avenir, vous souhaitez que cette annonce s'affiche directement sur le site Le Bon Coin, vous pouvez cliquer sur le lien mis à votre disposition dans l’e-mail de confirmation qui vous a été envoyé au moment de sa mise en ligne.

Une autre solution consiste à effectuer la recherche de votre annonce sur le site en sélectionnant la catégorie dans laquelle elle se trouve. Il vous faut ensuite indiquer le titre de l’annonce, la zone géographique, etc., et lancer la recherche pour voir les résultats. Plusieurs annonces devraient alors ressortir. Pour retrouver la vôtre plus rapidement, vous pouvez affiner votre recherche en classant les publications par date de dépôt ou par ordre de prix.

L’annonce est publiée pendant 60 jours, soit un délai d’environ 2 mois. La souscription d’une option payante sur votre annonce en cours ne prolonge pas sa durée de publication. Vous serez avisé de sa suppression par un e-mail dans lequel il vous sera proposé de renouveler votre annonce en cliquant sur un lien.

Peut-on retrouver une annonce supprimée sur Le Bon Coin ?

À la survenue de certaines situations, un internaute peut avoir besoin de retrouver une annonce, alors que celle-ci a été supprimée. Ce peut être dans le cas où un acheteur a été victime d’une arnaque ou quand il a acheté un objet qui avait préalablement été volé, par exemple. Dans tous les cas, que ce soit pour intenter un recours ou prouver sa bonne foi, il peut devoir être en mesure de fournir la preuve de cette annonce. Mais il va sans dire que les personnes malveillantes ont tendance à supprimer la petite annonce sans tarder, une fois l’objet vendu. Il est donc nécessaire d'être réactif si vous souhaitez en avoir une copie.

Le site Internet Le Bon Coin ne précise pas quelles informations restent disponibles après la suppression des annonces. Pour agir, plusieurs possibilités :