L'âge de la retraite recule

Même si aucune réforme n'a encore vraiment été mise en place, force est de constater que l'âge de départ à la retraite augmente. En moyenne, il est maintenant de 62,9 ans. Cette moyenne concerne surtout les 650 000 nouveaux retraités de droit direct (donc les pensions de réversion ne sont pas évoquées) affiliés au régime général, d'après les chiffres publiés par la Cnav.

En 2019 et 2020, l'âge moyen de départ en retraite était de 62,8 ans pour à peu de choses près le même nombre de nouveaux retraités.

Il est possible d'observer une certaine tendance qui s'installe depuis 2007. En près de 15 ans, donc, l'âge moyen de départ a augmenté de 2 ans. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy a vu de brusques accélérations à ce niveau quand ceux de François Hollande et de Emmanuel Macron ont plutôt stabilisé les choses (même si plusieurs stagnations ont pu être observées en 2010, 2013, 2016 et 2020).

La progression de l'âge moyen de départ à la retraite peut aussi s'expliquer par l'augmentation de l'âge de départ à taux plein, qui passe de 65 à 67 ans. A 67 ans, la décote appliquée si la période de cotisation ne suffit pas s'annule automatiquement.

Plusieurs raisons peuvent être évoquées concernant l'augmentation de l'âge moyen de départ à la retraite :

on travaille de plus en plus tard ;

il est rare que l'on reste toute sa vie dans un même métier ;

la durée d'assurance augmente (principalement depuis la réforme des retraites de 2014).

La réforme des retraites

C'est un point toujours sensible : la réforme des retraites et surtout le recul de l'âge légal de départ à la retraite inquiètent les Français.

Emmanuel Macron, président-candidat en avril 2022, souhaite repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Toutefois, le départ anticipé pourrait continuer d'être envisagé pour les carrières longues (plus de 125 000 nouveaux retraités ont profité de ce dispositif en 2021). Une réforme de ce type entraînerait forcément une augmentation de la moyenne de l'âge de départ.

Notez qu'il faut toujours prendre en compte le nombre de trimestres acquis au cours d'une carrière pour pouvoir prétendre à la retraite. La réforme proposée par le candidat à l'élection présidentielle concerne les personnes nées à partir de 1963 et qui aurait pu prendre leur retraite à 62 ans, en 2025, soit à l'entrée en vigueur du système universel.

La réforme des retraites de 2019 n'est toujours pas actée. Elle cherchait à ce que les Français liquident leur pension plus tard, autour de 62 ans. La pandémie de coronavirus et l'élection présidentielle de 2022 ont repoussé l'échéance mais, selon le vainqueur de l'élection, elle pourrait être remise sur le devant de la scène plus rapidement qu'on ne le pense.