La retraite : une étape incontournable et parfois stressante

Selon une étude réalisée pour BPCE Assurances en février 2023, 37 % des personnes estiment que le passage à la retraite est une étape positive, synonyme de liberté. Ils sont 23 % à associer la fin de la vie active à un moment de joie. Cependant, en regardant les chiffres de plus près, on observe que 27 % rattachent la retraite à l’inconnu et 35 % des Français sont inquiets.

Avec la réforme houleuse des retraites, finalement adoptée et mise en place pour le 1er septembre 2023, la tendance n’est pas près de s’inverser. Finalement, c’est une continuité par rapport à 2022 avec un sentiment de vulnérabilité chez une majorité de Français. Le contexte politique, social et économique pèse énormément sur le moral des Français, ce qui explique qu’ils se projettent négativement.

Voilà pourquoi, la préparation de la retraite n’est plus une option, mais une obligation en constituant eux-mêmes leur épargne. Mais pour prendre des décisions avisées, il est souvent nécessaire d’être accompagné par des professionnels. Autre chiffre étonnant, le fait que 41 % des Français font confiance à leur entourage contre 32 % à l’État.

Comment les Français envisagent-ils la retraite ?

En se basant sur l’étude précédente, il faut noter que la retraite par répartition est toujours favorablement accueillie par une majorité de Français. Mais plutôt que de compter sur la pension traditionnelle, ils préfèrent agir d’eux-mêmes pour être dans les meilleures dispositions au moment de la retraite. Autre fait marquant, les jeunes actifs s’intéressent énormément à leur futur.

48 % des personnes interrogées épargnent régulièrement en vue de la fin de leur vie active. Ils sont 30 % entre 18 et 24 ans, contre 47 % chez les 25-34 ans.

Parmi les motifs retenus dans la constitution de l’épargne, deux explications reviennent sans cesse. À savoir la liberté financière et le fait de pouvoir vivre correctement. Pour parvenir à un tel objectif, les Français peuvent utiliser différents moyens d’épargne :

47 % d’entre eux constituent eux-mêmes leur capital .

. 46 % souhaitent investir dans l’immobilier ou acquérir au minimum leur résidence principale.

ou acquérir au minimum leur résidence principale. Ils sont également 47 % à s’appuyer sur des dispositifs d’épargne, dont 32 % de manière régulière, en utilisant un plan d’épargne retraite.

L’initiative reste louable, mais l’effort financier pèse dans le quotidien. Près d’un tiers des Français interrogés dans le sondage sont obligés de réduire leurs dépenses pour maintenir leur capacité d’épargne.

Une situation préoccupante pour les femmes

Les inégalités hommes-femmes sont une source de préoccupation, car le montant de la pension reste calculé par rapport aux meilleures années de salaire. Mais de multiples femmes ont connu des interruptions de carrière professionnelle, généralement pour s’occuper des proches ou des enfants. Elles sont beaucoup plus nombreuses à faire ce choix que les hommes et bien évidemment cette décision a une influence directe sur la retraite.

Même si l’écart constaté se réduit progressivement avec les jeunes générations, il demeure présent et donc les femmes préfèrent concentrer une partie de leur épargne pour vivre plus sereinement pendant la retraite.