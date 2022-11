La réforme des retraites et l'emploi des seniors

La réforme des retraites continue de soulever de nombreuses interrogations et plusieurs débats. Les discussions sont actuellement sur l'emploi des seniors. Le Ministre du Travail, Olivier Dussopt, souligne que le gouvernement cherche à faciliter le retour à l'emploi pour les plus de 55 ans.

Sur défi-métiers, on apprend que pour le troisième trimestre 2021, la durée d'inscription des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans ou + était de 771 jours contre 349 jours tous âges confondus. La France est le mauvais élève de l'Europe en ce qui concerne l'emploi des seniors. En effet, le taux d'emploi des 55-64 ans est de 56% (contre 72% en Allemagne et 76% en Suède).

De ce fait, la réforme visant à reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans risquerait d'augmenter la durée du chômage des seniors. Le Ministre du Travail a fait part des pistes du gouvernement pour favoriser l'emploi des plus de 50 ans lors d'un entretien pour le Journal du Dimanche.

Il a souligné l'idée que les travailleurs plus âgés pourraient cumuler un salaire et une partie de l'indemnité chômage. Ainsi, ils pourraient compenser le manque à gagner du côté de leurs revenus. Cependant, la CFTC estime que l'idée n'est pas forcément la meilleure. En effet, ils pensent que cela pourrait « donner la possibilité aux entreprises d'embaucher des seniors avec de plus faibles rémunérations », d'après leur vice-présidente, Pascale Coton.

Olivier Dussopt a également fait part de son inclination pour la retraite progressive ainsi que pour le cumul emploi-retraite. Il affirme que son cabinet travaille sur des « mécanismes incitatifs, sous forme, par exemple, d'exonérations de cotisations sociales pour les entreprises ». De plus, pour inciter l'emploi des seniors, Olivier Dussopt a parlé de la création d'un index professionnel, de la même façon qu'il existe un index pour l'égalité femmes-hommes.

À retenir : Cet index impliquerait que les entreprises comptent dans leur effectif un minimum de travailleurs seniors, en fonction d'un pourcentage encore à fixer.

L'index des seniors : les pour et les contre

L'association nationale des DRH s'est montré favorable à la création de cet index. En effet, comme pour l'égalité femmes-hommes en entreprise, créer ce genre d'index permettrait de favoriser l'embauche ainsi que le maintien en poste des seniors.

L'index déjà en circulation fonctionne avec un indicateur sur 100 points du respect de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Pour que cela puisse s'appliquer aux problématiques de l'âge des travailleurs, il faudrait mettre en place des critères, non pas de rémunération, mais divers indicateurs comme un turn-over en entreprise, le taux de mobilité professionnelle interne des plus de 55 ans, la part des seniors dans les recrutements ou la formation des seniors.

Benoît Serre, le vice-président délégué de l'ANDRH assure que créer cet index aiderait à ce que les mentalités changent en ce qui concerne l'emploi des seniors : « Il s'agit de traiter à la fois de la question de l'embauche et de celle des dynamiques de carrière ». Pour lui, deux indicateurs peuvent aider à faire l'index :

Un premier ciblé sur les plus de 55 ans , sur l'accès à la formation, à la mobilité professionnelle ou encore sur les aménagements du temps de travail.

, sur l'accès à la formation, à la mobilité professionnelle ou encore sur les aménagements du temps de travail. Un second qui évaluerait comment l'employeur prépare les employés à ce fameux tournant des 55 ans.

Marc Ferracci, député Renaissance, pense que l'index aiderait les personnes de plus de 50 ans à la recherche d'un emploi.

D'autres, en revanche, sont contre la mise en place de cette mesure. C'est notamment le cas de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du Medef. En effet, il pense que ce genre d'index imposerait un pourcentage minimal de seniors aux entreprises, ce qui lui paraît aberrant. Il a déclaré « Cela n'a aucun sens, par exemple, de demander à des start-up d'avoir un pourcentage minimal de seniors ».

La présidente de CroissancePlus, Audrey Louail, est d'accord. Pour elle, il faut surtout se pencher sur l'employabilité des seniors et non sur la création d'un index ou le respect des quotas. La séniorité des employés doit être considérée comme un atout pour l'entreprise et pas comme une « charge humaine et financière ». Pour elle, c'est surtout la réindustrialisation qui est au cœur des préoccupations économiques et il faudrait donc pouvoir compter sur l'expertise des salariés seniors sur le marché de l'emploi.

Dans un rapport remis au gouvernement en 2020, Sophie Bellon, Olivier Mériaux et Jean-Manuel Soussan appelaient à la prudence concernant la création d'un index comme celui-ci. Le rapport estimait aussi qu'il faudrait passer par une période d'expérimentation afin de le tester dans divers environnements professionnels. De même, attendre une période d'essai de cet index permettrait aussi de réfléchir aux sanctions à appliquer aux « mauvais élèves » comme c'est déjà le cas pour l'égalité professionnelle femmes-hommes.