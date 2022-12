La retraite des non-salariés du secteur agricole concerne :

Elle se compose de deux parties : la retraite de base et la complémentaire.

À l’heure actuelle, le mode de calcul de la retraite de base d’un non-salarié agricole est basé sur un forfait (lorsque l’activité est principale ou exclusive). Celui-ci est déterminé sur la base d’un montant intégral et son calcul dépend de la durée d’activité, cotisée ou assimilée, mais aussi sur la durée de la carrière fixée par génération, peu importe la date d’effet de la retraite.

Il y a ensuite une retraite à point ou dite « proportionnelle » qui elle, diffère selon le statut et qui est uniquement versée aux :

Bon à savoir :

Le nombre de points pour les collaborateurs et les membres de la famille est forfaitaire et fixé à 16. À l’inverse, pour les chefs d’exploitation ou les entreprises agricoles, le nombre de points varie en fonction des revenus, soit entre 23 et 111 points selon le barème.