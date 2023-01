Qu'est-ce qu'un crédit à la consommation ?

Un crédit à la consommation est un prêt qu'un particulier peut solliciter auprès d'une banque ou d'un autre organisme financier. Comme tout prêt, ce crédit, ainsi que ses intérêts, doivent être remboursés par l'emprunteur. Pour trouver le prêt le plus adapté, le mieux est de procéder à une simulation crédit avec FLOA Bank

Le crédit à la consommation aide l'emprunteur à financer ses projets personnels. Il peut s'agir, par exemple, de l'achat d'une voiture, d'un voyage ou du financement des études des enfants. Mais ce crédit ne peut servir à l'acquisition d'un bien immobilier.

Ce crédit peut aussi permettre d'avoir un peu plus de trésorerie à sa disposition. Il ne peut servir qu'à financer des dépenses privées, sans rapport avec l'activité professionnelle. Son montant est compris entre 200 et 75.000 euros.

Les différentes formes de crédit conso

Il existe différents types de crédits à la consommation. Comme son nom le laisse supposer, le crédit affecté doit être utilisé à l'achat d'un bien précis, une voiture par exemple.

Au contraire, l'argent octroyé dans le cadre du prêt personnel peut être utilisé par l'emprunteur comme bon lui semble. S'il décide de solliciter un crédit renouvelable, ou "revolving", il pourra disposer, sur la durée, d'une certaine somme d'argent.

En effet, au fur et à mesure que vous remboursez le crédit, son montant se reconstitue. C'est sur la somme dépensée que les intérêts sont calculés, et non sur le montant maximum autorisé pour un crédit de ce type.

De son côté, la location avec option d'achat (LOA), ou "leasing", permet d'acheter le bien au terme du contrat de location.

Les avantages à faire une simulation en ligne

Pour découvrir le crédit à la consommation le mieux adapté à votre situation propre, il est conseillé de faire une simulation en ligne. Très facile à trouver sur Internet, c'est un outil très pratique.

Avant de procéder à la simulation, il vous faudra d'abord estimer votre capacité financière et votre taux d'endettement. Ceci fait, vous connaîtrez, en quelques clics, le montant des mentalités que vous aurez à rembourser.

Qu'il s'agisse d'un crédit affecté ou d'un prêt personnel, cette simulation fait apparaître le TAEG (taux annuel effectif global) comme taux d'intérêt associé au crédit. Or celui-ci inclut l'ensemble des frais associés au crédit, dont vous connaissez ainsi le coût total.

Simulateur de prêt conso : le fonctionnement

Il s'agit d'un fonctionnement très simple. Pour lancer cette simulation de crédit en ligne, il faut d'abord préciser le montant du prêt que vous comptez solliciter et la durée pendant laquelle vous pensez le rembourser. Il faut ensuite indiquer l'usage que vous comptez en faire.

Il peut s'agir de financer un voyage ou l'achat d'une voiture par exemple. Par ailleurs, il convient de répondre à certaines questions, notamment sur votre situation personnelle et votre activité professionnelle.

Ceci fait, il ne vous reste plus qu'à lancer la simulation. En quelques clics, vous obtenez, grâce à cette simulation personnalisée, le montant des mensualités que vous aurez à rembourser.

La réglementation du crédit à la consommation en bref

Le crédit à la consommation est encadré par le Code de la consommation. Il fixe d'abord les obligations du prêteur. Celui-ci, en effet, doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur et lui remettre, au cours d'un entretien, un document spécifique, qui comporte les informations à connaître sur le crédit sollicité.

L'emprunteur se voit ensuite remettre par le prêteur l'offre de contrat, qui, entre autres mentions, précise le type de crédit accordé, son montant et celui des mensualités, ou encore le TAEG.

La réglementation précise également les droits de l'emprunteur. En effet, si celui-ci doit signer un exemplaire du contrat, et le remettre au prêteur, il dispose d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires. Durant ce délai, il peut donc revenir sur sa décision.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.