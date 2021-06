Des besoins de santé qui évoluent

En consultant les offres de sa mutuelle, un senior peut s'apercevoir que certaines des garanties proposées ne lui sont plus d'aucune utilité. Ainsi, il est très probable qu'il n'ait plus besoin de soins d'orthodontie ni de remboursement des frais liés à la grossesse.

En revanche, d'autres besoins de santé apparaissent ou se manifestent davantage avec le temps. Une mutuelle santé adaptée aux séniors doit les prendre en compte.

Plus l'âge avance, plus la santé peut s'altérer. C'est pourquoi les seniors sont plus souvent hospitalisés que les autres catégories de la population. Ainsi, plus de 60 % des séjours à l'hôpital sont le fait des personnes de plus de 75 ans.

Par ailleurs, l'acuité visuelle tend à s'amenuiser, de même que la finesse de l'ouïe. 80 % personnes souffrant d'une déficience auditive ont en effet plus de 50 ans. Enfin, les problèmes de santé bucco-dentaires se font davantage sentir.

Une offre plus adaptée

Ce sont ces besoins de santé, et quelques autres, qu'une mutuelle senior doit prendre en charge en priorité. Ainsi, en cas d'hospitalisation, elle remboursera le forfait hospitalier, le supplément prévu pour une chambre individuelle ainsi que les éventuels dépassements d'honoraires demandés par l'anesthésiste ou le chirurgien.

De même, une complémentaire santé adaptée aux besoins réels des seniors vous propose une prise en charge renforcée des frais d'optique, mais aussi des dépenses liées à des interventions chirurgicales très fréquentes, comme l'opération de la cataracte.

Par ailleurs, une mutuelle senior vous propose un remboursement adapté des soins dentaires, et notamment des prothèses, dont le reste à charge, pour le patient, est souvent élevé.

Elle propose également à ses adhérents la prise en charge des diverses aides auditives qui, malgré de récentes mesures, sont encore très mal remboursées dans leur ensemble.

Le recentrage de la mutuelle senior sur les besoins réels de ses adhérents lui permet ainsi de leur proposer des offres dont le rapport qualité/prix est vraiment avantageux.

Des prestations d'assistance

La souscription d'une mutuelle senior vous fait encore profiter d'un autre avantage. En effet, elle inclut dans son offre des prestations d'assistance, qui peuvent se révéler fort utiles.

À la suite d'une maladie ou d'un accident, un senior peut subir une perte temporaire d'autonomie. Dans ce cas, il peut bénéficier, à sa sortie de l'hôpital, des services d'une aide ménagère. Le début, la fréquence et la durée de cette intervention dépendent des contrats.

Dans certains cas, les frais liés au déplacement d'un proche, qui vient vous assister, peuvent être remboursés.

En cas d'hospitalisation, qui va prendre soin de vos animaux de compagnie ? Là encore, la mutuelle senior peut proposer des solutions adaptées. En effet, la garde et le transfert des animaux font partie des services disponibles.