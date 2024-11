Les pommes du supermarché : voici les 4 variétés à choisir pour éviter les pesticides d’après l’UFC-Que Choisir

L’exposition aux pesticides dans les pommes : un risque pour la santé

Selon l’UFC-Que Choisir, la majorité des pommes conventionnelles vendues en France contiennent des résidus de pesticides. Ces substances, utilisées pour protéger les cultures contre les parasites et les maladies, peuvent cependant être nocives pour la santé humaine, surtout si elles s’accumulent dans l’organisme à long terme. De nombreuses études ont en effet montré que certains pesticides pourraient avoir des effets perturbateurs endocriniens ou augmenter le risque de maladies chroniques.

Pour limiter l’exposition à ces produits chimiques, l’UFC-Que Choisir recommande d'opter pour des variétés cultivées de façon biologique, ou d’acheter des variétés de pommes reconnues pour leur faible niveau de pesticides.

Quatre variétés de pommes à privilégier

Parmi les pommes disponibles en supermarché, certaines variétés ressortent comme étant plus sûres en termes de résidus de pesticides, notamment lorsqu'elles sont cultivées selon des méthodes biologiques. Voici quatre variétés que vous pouvez privilégier :

Variété Avantage Recommandation Gala (bio) Faible teneur en pesticides Idéale pour une consommation crue ou cuite Boskoop Excellente pour les compotes, faible niveau de résidus Préférée pour des recettes culinaires Jazz (bio) Riche en saveur et peu de résidus Consommation crue recommandée Cameo (bio) Bon équilibre sucré-acide Excellente en collation

Ces variétés présentent l’avantage d’avoir des niveaux de résidus de pesticides plus faibles, selon l’UFC-Que Choisir. L’achat en version biologique est cependant essentiel pour garantir l’absence de pesticides de synthèse, car même au sein des variétés, les méthodes de culture influencent la qualité et la sécurité des produits.

Pourquoi choisir les variétés bio ?

Les pommes issues de l’agriculture biologique sont cultivées sans pesticides de synthèse, ce qui en fait une option plus sécurisée pour le consommateur. De plus, elles contribuent au respect de l’environnement en limitant la pollution des sols et de l’eau. Bien que leur coût soit parfois plus élevé, les pommes bio constituent un investissement en faveur de la santé et de l’environnement.

Les variétés de pommes biologiques, telles que celles listées ci-dessus, permettent aussi de profiter pleinement des apports nutritionnels du fruit, riches en fibres, en vitamines et en antioxydants, sans craindre les effets potentiels des résidus chimiques.

Comment réduire encore plus l’exposition aux pesticides ?

Si l’achat de pommes biologiques n’est pas toujours possible, quelques astuces permettent de réduire l'exposition aux résidus de pesticides :

Lavage soigneux : Rincez abondamment les pommes à l’eau tiède et frottez-les délicatement pour retirer une partie des pesticides présents en surface.

: Rincez abondamment les pommes à l’eau tiède et frottez-les délicatement pour retirer une partie des pesticides présents en surface. Pelez les pommes : Éliminer la peau peut aider à réduire la consommation de pesticides, bien que cela supprime aussi une partie des fibres et nutriments.

: Éliminer la peau peut aider à réduire la consommation de pesticides, bien que cela supprime aussi une partie des fibres et nutriments. Vinaigre blanc : Tremper les pommes dans une solution d'eau et de vinaigre blanc pendant quelques minutes peut aider à réduire la quantité de résidus en surface.

L’avis des experts : vers une consommation plus consciente

L’UFC-Que Choisir invite les consommateurs à faire des choix éclairés lors de leurs achats. Les pommes sont un excellent aliment pour la santé, mais pour maximiser leurs bienfaits, il est important de privilégier des variétés moins contaminées.