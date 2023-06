Avec l’âge, les besoins en matière de santé évoluent. Si votre mutuelle santé couvrait parfaitement vos besoins d’actif quand vous étiez en entreprise, avec l’arrivée de la retraite, il est judicieux de faire le point sur vos besoins médicaux et la façon dont votre mutuelle actuelle vous couvre.

Quel choix de mutuelle pour un senior ? Découvrez nos conseils pour souscrire aux garanties qui vous correspondent le mieux.

Que couvre une mutuelle santé ?

Les mutuelles de santé couvrent les dépenses de santé, offrant différents niveaux de couverture, de franchise ou d’exclusion. Penchez-vous sur chaque type de dépense pour savoir si votre besoin en la matière est marginal, courant ou essentiel :

Analyses et examens de laboratoire d’analyses médicales ;

Consultation de médecins généralistes ou spécialistes, de professionnels paramédicaux, en cabinet médical ou en téléconsultation ;

Consultation chez des praticiens non remboursés par la Sécurité sociale (psychomotricien, psychologue, acupuncteur, pédicure, etc.) ;

Examens de radiologie type radio, scanner, IRM, mammographie ;

Remboursement des médicaments ;

Hospitalisation et hospitalisation de jour ;

Optique ;

Opération des yeux ;

Orthodontie et soins dentaires ;

Prothèse auditive ;

Soins dentaires ;

Soins à domicile.

À la retraite, peut-on conserver sa mutuelle santé d’entreprise ?

Avant votre départ en retraite, votre entreprise vous fera part de la possibilité de maintenir votre contrat d’assurance santé, contracté dans le cadre de votre emploi. La compagnie d’assurance vous fera une proposition écrite pour ce maintien de mutuelle après avoir quitté l’entreprise. La portabilité du contrat de complémentaire santé est une obligation de la Loi Evin.

Notez qu’elle n’a l’obligation de maintien que pour le salarié et pas systématiquement pour ses ayant-droits. Le maintien se fait avec des garanties identiques à celles que vous aviez en entreprise.

Ayez également à l’esprit que si la mutuelle d’entreprise vous paraissait favorable, c’est que votre employeur prenait une partie du coût à sa charge. À la retraite, ce sera à vous de financer entièrement la cotisation annuelle de votre mutuelle santé.

Pourquoi changer de mutuelle santé quand on est senior ?

En prenant le temps de réfléchir à votre mutuelle santé maintenant, vous pouvez profiter d'avantages spécifiques destinés aux seniors. De nombreuses compagnies d’assurance proposent des offres exclusives, telles que des tarifs préférentiels ou des services personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques comme la prise en charge de cures thermales, une meilleure couverture en cas d’hospitalisation, etc.

En outre, en anticipant vos besoins médicaux futurs, vous pouvez éviter les tracas administratifs et les délais de carence souvent associés aux changements de mutuelle une fois à la retraite.

Notre conseil : Pour des prothèses auditives, dentaires ou les lunettes à des tarifs raisonnables, discutez toujours de l'offre « 100 % santé » avec le praticien. Ce droit d’accès aux soins peut vous permettre de choisir une couverture moins élevée sur ces postes de dépenses santé lors de votre choix de mutuelle après la retraite. Votre cotisation sera ainsi moins élevée.

Quelles sont les garanties importantes en matière de mutuelle santé après la retraite ?

Au 1er janvier 2023, 21,3 % des habitants en France ont 65 ans ou plus selon l’Insee…autant dire qu’avec le vieillissement de la population, les assureurs sont attentifs aux besoins spécifiques des retraités pour proposer des formules adaptées aux seniors.

Ainsi, les personnes âgées sont plus susceptibles que le reste de la population de souffrir de maladies chroniques telles que l'arthrite, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires. Au fil du temps, certaines personnes voient leur mobiliser se réduire du fait d’arthrose, de problèmes articulaires ou de troubles de l'équilibre, sont courants chez les personnes âgées.

Ces pathologies peuvent nécessiter des consultations régulières chez un médecin spécialiste (avec ou non dépassement d’honoraires), des séances de kinésithérapie ou encore des soins de réadaptation. Il est donc important de veiller à ce que cela soit bien pris en charge par la mutuelle santé.

Avec l'avancée en âge, de nombreuses personnes peuvent avoir besoin d’une assistance pour les activités de la vie quotidienne. Cela peut prendre la forme de services d'aide à domicile, de structures d'accueil spécialisées et des aides financières pour la prise en charge de la dépendance.

Prévention et dépistage sont aussi indispensables à poursuivre quand on passe l’âge de la retraite : vaccinations, dépistage de cancers, examens ophtalmologiques, dentaires et auditifs réguliers sont importants pour maintenir une bonne santé et détecter précocement d'éventuelles pathologies.

S’assurer contre les accidents de la vie

S’assurer contre les accidents de la vie peut aussi être une option tout à fait adaptée aux seniors. La prévoyance est un sujet d’actualité après la retraite.

En cas de chute, d’accident de bricolage, de jardinage, de forte brûlure, vous pouvez avoir besoin d'une aide ponctuelle. C'est tout à fait possible dans le cadre d'un contrat d'assurance couvrant les accidents de la vie.

Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une assistance à domicile durant votre convalescence, en fonction de votre contrat : mise à disposition d'une aide-ménagère, la garde des petits-enfants ou de votre animal de compagnie ou encore la livraison de vos médicaments à domicile, etc.

La Complémentaire santé solidaire pour les bas revenus

Avec une retraite modeste, il peut être difficile pour de nombreux retraités d’envisager de souscrire à une mutuelle, même à un tarif peu élevé. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut vous renseigner sur les critères d’éligibilité de la Complémentaire santé solidaire. Selon les cas, la cotisation peut être faible voire la complémentaire santé solidaire entièrement gratuite.

Comment trouver la bonne complémentaire santé à la retraite ?

Dans un premier temps, discutez avec votre mutuelle actuelle de vos garanties et de l’évolution de vos besoins en matière de santé et de paramédical.

Dans un second temps, faites appel aux comparateurs d’assurance en ligne pour obtenir rapidement des simulations d’offre en fonction des informations que vous aurez indiquées.

Puis, comparez les formules, les niveaux de couverture, les franchises et les tarifs pour affiner auprès de deux assureurs. À vous ensuite de faire le choix final en souscrivant votre complémentaire santé en agence ou en ligne !

