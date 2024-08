Vous pensez avoir un glaucome ? Une prise en charge médicale par des spécialistes des yeux est indispensable : du dépistage au suivi en passant par la chirurgie, les ophtalmologues de Point Vision peuvent vous accompagner.

Qu’est-ce qu’un glaucome ?

Le glaucome est une pathologie chronique causée principalement par une hypertension oculaire qui augmente sournoisement petit à petit. Le nerf optique s’en retrouve lésé : cela provoque une diminution progressive du champ de vision.

Celle-ci se fait en 2 temps :

La vision disparaît sur les côtés, mais au centre, elle reste intacte (à l’inverse de la DMLA qui touche la vision centrale en premier lieu) ;

Puis la vision centrale disparaît à son tour, ce qui cause une cécité totale.

Même s’il s’agit d’une pathologie qui touche avant tout les personnes âgées, elle peut apparaître dès la quarantaine. Ainsi, si un membre de votre famille est porteur d’un glaucome, les ophtalmologues recommandent d’effectuer un contrôle régulier des yeux.

Une vérification de la pression intra-oculaire est également conseillée aux personnes qui souffrent de myopie, de diabète, d’apnée du sommeil ou d’hypertension artérielle. En effet, il s’agit de facteurs de risque pour le développement du glaucome.

Le glaucome étant progressif, on ne se rend pas tout de suite compte que sa vue baisse : le diagnostic est souvent posé quand la maladie en est déjà à un stade avancé.

La détection précoce est cruciale pour ralentir la progression de la maladie et préserver la vision. Les examens de routine incluent la tonométrie, qui mesure la pression intraoculaire, et l'examen du nerf optique par un ophtalmologue. Des tests de champ visuel peuvent également être effectués pour détecter des pertes de vision périphérique.

Il existe plusieurs types de glaucome, le plus courant étant le glaucome à angle ouvert. Ce type se développe lentement et ne présente souvent aucun symptôme jusqu'à ce que des dommages significatifs au nerf optique soient déjà survenus.

Le glaucome à angle fermé, en revanche, est moins fréquent mais peut survenir soudainement avec des symptômes aigus tels que des douleurs oculaires sévères, des maux de tête, des nausées, des vomissements et une vision floue.

Les traitements du glaucome visent à réduire la pression intraoculaire pour prévenir d'autres dommages au nerf optique. Ces traitements peuvent inclure des médicaments sous forme de gouttes ophtalmiques, des interventions au laser ou des chirurgies. Bien que ces traitements ne puissent pas restaurer la vision perdue, ils peuvent ralentir ou arrêter la progression de la maladie.

Le glaucome est une maladie oculaire grave et insidieuse qui nécessite une vigilance et un dépistage régulier, surtout pour les personnes à risque. Une gestion adéquate et un traitement précoce sont essentiels pour préserver la vision et maintenir la qualité de vie des personnes atteintes.

Quelle prise en charge médicale pour le glaucome ?

Le dépistage doit être réalisé par des spécialistes du glaucome.

Plusieurs examens sont nécessaires pour détecter sa présence et son stade, mais aussi pour définir le traitement le plus adapté.

Chez Point Vision, le dépistage du glaucome est posé après 5 examens :

Un fond de l'œil : analyse de la papille optique pour évaluer les lésions du nerf optique ;

Une tonométrie pour mesurer la pression intraoculaire ;

Un examen de l'angle irido-cornéen pour déterminer s'il s'agit d'un glaucome à angle ouvert ou fermé ;

Un OCT (scanner des yeux) pour analyser finalement les fibres optiques ;

pour analyser finalement les fibres optiques ; Une périmétrie pour rechercher des atteintes du champ visuel.

Si le glaucome est avéré, les spécialistes recommandent ensuite de réaliser 2 consultations de suivi au minimum chaque année, pour adapter le traitement. Dans un premier temps, un traitement par collyres permettra de diminuer la pression oculaire. Dans certains cas, les plus graves, une chirurgie du glaucome peut être envisagée pour ralentir l’évolution de la maladie.

Point Vision : des spécialistes pour diagnostiquer et traiter le glaucome

Vous avez plus de 40 ans et il y a des cas de glaucome dans votre famille ? Il est recommandé de se faire suivre par un ophtalmologue spécialisé pour faire un bilan et traiter au mieux cette pathologie du nerf optique.

Chez Point Vision, les ophtalmologues spécialistes du glaucome sont à votre disposition pour :

Établir le dépistage de la maladie ;

Réaliser les consultations de suivi ;

Traiter médicalement voire chirurgicalement le glaucome.

Premier réseau national des centres médicaux d’ophtalmologie en France, Point Vision est implanté aux 4 coins du pays : en 2023, nos professionnels de la vue ont pris en charge près d’1,4 million de patients.

En plus de proposer des bilans de la vue, les ophtalmologistes de Point Vision accompagnement les patients quelle que soit la pathologie de l'œil dont ils souffrent grâce à leur spécialisation : glaucome, pédiatrie, diabète, cataracte, DMLA, contactologie etc.

Pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste du glaucome, il suffit de se rendre sur le site Internet de Point Vision ou de téléphoner au centre ophtalmologique présent dans votre ville.