Cancer du pancréas : définition et causes

Appartenant au système digestif, le pancréas se situe dans l’abdomen et est placé derrière l’estomac. Il a pour fonction de réguler le taux de glucose dans le sang, mais également la fabrication des enzymes qui vont permettre aux aliments d'être digérés.

Le cancer du pancréas est une maladie de certaines de cellules de cet organe, plus particulièrement de celles qui recouvrent les canaux pancréatiques qui sont chargés de transporter le suc pancréatique. Voici comment cela évolue :

Une cellule du pancréas initialement saine va se transformer et se développer de manière anarchique.

C’est ainsi qu'apparaît une masse, aussi appelée une tumeur maligne . Lors des examens, la présence d’une ou de plusieurs tumeurs peut être constatée sur la tête du pancréas, mais également jusque dans sa queue qui se trouve à gauche au plus éloigné.

Avec l'apparition de cette masse, les cellules cancéreuses risquent alors de se détacher, puis migrer vers d'autres organes ou tissus, créant de nouvelles tumeurs appelées métastases.

La cause du cancer du pancréas est encore inconnue. Toutefois, les personnes diabétiques ou souffrant de pancréatite chronique semblent développer plus fréquemment ce type de cancer. Comme facteur de risque, on peut également noter le tabac, l’alcool, ainsi qu’un régime riche en graisses et en protéines animales.

Les symptômes de la maladie

Dans un premier temps, le cancer du pancréas n'entraîne généralement pas de symptôme. Les premières manifestations ont lieu le plus souvent quand la tumeur est déjà développée.

Le cancer du pancréas peut alors causer :

des maux de ventre surtout la nuit ou lorsque la personne est couchée (le plus souvent, lorsque le cancer touche la queue du pancréas) ;

une jaunisse ;

une importante perte de poids soudaine ;

des démangeaisons ;

des douleurs dans le dos ;

des vomissements ou des nausées ;

une perte d'appétit ;

une impression de satiété ;

une intense fatigue ;

une diarrhée chronique ;

une phlébite ;

une pancréatite.

Les démangeaisons et la jaunisse peuvent survenir quand la tumeur est dans la tête du pancréas et qu’elle comprime le canal cholédoque permettant l’évacuation de la bile. Un jaunissement des yeux et de la peau peut alors être constaté, les selles sont décolorées alors que les urines sont foncées et que des démangeaisons se font ressentir.

Le diagnostic

Voici, dans ses grandes lignes, quel est le processus de diagnostic :

Pour le diagnostic, le premier indice repose bien évidemment sur l’apparition des premiers signes cliniques qui vont pousser le médecin à suspecter un cancer du pancréas. Il va donc prescrire, dans un premier temps, une échographie abdominale. Cet examen est indolore et permet, grâce à une sonde à ultrasons, d’observer d’éventuelles anomalies et l’aspect du pancréas. Si une masse est observée, il est possible qu’un scanner soit alors prescrit. En effet, cet examen va permettre une visualisation plus précise du pancréas et des organes alentours. On peut ainsi déterminer si oui ou non, il y a une tumeur, mais aussi sa taille et sa localisation précise. En observant les autres organes situés dans l’abdomen, le corps médical aura des informations utiles pour faire le bilan de l’extension de la maladie. Ainsi, ce scanner permet de savoir si la tumeur est opérable ou non. Après le scanner, si la présence d’un cancer est avérée, d’autres examens peuvent alors être prescrits si, avant de prendre une décision de traitement, l’équipe médicale a besoin de savoir si le cancer est précoce, s’il est avancé ou répandu à d’autres organes. Parmi ces examens, l’écho-endoscopie permet la réalisation d’une endoscopie par le biais d’une échographie pour avoir une vue d’ensemble des parois des organes. Elle peut être faite sous anesthésie générale. Un autre de ces examens est la biopsie. Elle permet le prélèvement d’échantillons de la tumeur, qui sont soumis à une analyse microscopique pour déterminer si les cellules sont malignes ou bénignes et, le cas échéant, le type de cancer en action. Cet examen n’est donc pas réalisé s’il existe déjà une forte probabilité que la tumeur soit cancéreuse et qu’elle soit opérable. Dans ce cas-là, elle est retirée et analysée seulement après. Enfin, pour évaluer l’état général du patient, une analyse biologique est également effectuée.

Les évolutions du cancer du pancréas

Grâce aux différents résultats des examens, le médecin va déterminer le stade d’évolution du cancer du pancréas. Ce critère est important puisqu’il va conditionner le traitement, mais aussi le pronostic. La classification TNM est utilisée par les médecins et prend en considération la tumeur et ses aspects, les éventuelles cellules cancéreuses présentes dans les ganglions et s’il y a des métastases. Selon ses différentes informations, on est en présence d’un cancer du pancréas :

de stade I qui est limité au pancréas ;

qui est limité au ; de stade II qui a atteint les organes et éventuellement les ganglions ;

qui a atteint et éventuellement ; de stade III dans lequel la tumeur a envahi les vaisseau sanguins et, éventuellement, les ganglions voisins ;

dans lequel la tumeur a envahi et, éventuellement, les de stade IV dans laquelle la tumeur a engendré des métastases.

Quelle espérance de vie ?

D’une manière générale, le pronostic des patients, chez lesquels un cancer du pancréas est diagnostiqué, est défavorable. En effet, les chances de survie sont peu élevées, car les symptômes ne sont pas visibles dès le début. Ainsi, au moment du diagnostic, les métastases peuvent être déjà apparues. Après le diagnostic, la survie médiane est d’environ 5 à 6 mois. 5 % des patients ont survécu 5 ans et les rémissions complètes sont encore très rares. Toutefois, ces moyennes sont à prendre avec des précautions puisque les moyennes mêlent les cancers du pancréas sans s’intéresser au stade, etc.. Chaque situation étant particulière, l’équipe chargée de votre traitement sera plus à même de vous informer. N’hésitez pas à évoquer ces questions avec eux.