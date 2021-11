Présentation de la marche active

À mi-chemin entre la marche et la course à pied, la marche active est une pratique sportive qui consiste, tout simplement, à marcher, mais à un rythme plus soutenu, voire beaucoup plus soutenu, que celui adopté pour les déplacements au quotidien ou lors d’une promenade. C’est donc un sport d’endurance que vous pouvez pratiquer aussi bien en ville qu’à la campagne et qui fait travailler le cœur, les poumons, mais aussi les muscles.

Comment se pratique-t-elle ?

La marche active ne nécessite ni inscription à un club ni équipement extrêmement onéreux. Voici ce dont vous avez besoin pour la pratiquer :

Il vous faut une bonne paire de chaussures de marche. Elles sont essentielles pour votre confort. Privilégiez un modèle bas. Elles doivent être légères et amortissantes. Il est important de bien les choisir en fonction de votre pied. N’hésitez pas à les acheter en magasin spécialisé pour bénéficier des conseils du vendeur, mais aussi pour pouvoir les essayer au préalable.

La marche active se pratique sur un terrain sans dénivelé, mais il est préférable de choisir un lieu qui donne envie. Le rythme est généralement compris entre 5 et 9 km/heure. Ce sport peut être pratiqué au quotidien ou tous les 2 jours à raison d’une séance de 40 à 60 minutes, en fonction de vos disponibilités.

Les atouts de la marche rapide pour la santé

La marche active est une activité physique offrant de nombreux bienfaits au corps et à l’esprit. Voici pourquoi :

C’est un sport doux où les risques de se blesser sont réduits.

Après une bonne marche active, nul doute que vous dormirez mieux !

! Enfin, au cours de la marche active, vous dépensez des calories. C’est donc une solution pour perdre du poids. En effet, en marchant pendant une heure à 6,5km/h, vous allez perdre environ 300 calories.

Comment faire de la marche active chez soi ?

Si la marche active peut être pratiquée en extérieur, vous pouvez aussi la pratiquer à domicile. En effet, lorsqu’il pleut ou neige, qu’il fait froid et que les rues et routes sont glissantes, on n’a pas toujours envie de sortir et il n’est pas toujours prudent de le faire. Mais ce n’est pas, pour autant, une excuse pour ne pas pratiquer la marche rapide de façon régulière ! En effet, quand vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez toujours la pratiquer chez vous.

Vous avez alors le choix entre deux solutions :

marcher sur place ;

utiliser un tapis de course.

L’option du tapis de course sera tout de même plus efficace que la première, mais si vous ne possédez pas de tapis de course et que vous ne souhaitez pas en acheter un, la première sera suffisante, car elle permet de maintenir un rythme cardiaque assez élevé. Dans ce cas, veillez à garder une bonne posture, car si vous être trop penché(e) à l’avant votre respiration sera bloquée et vous risquez de souffrir d’un point de côté. Restez bien droit(e) et effectuez les mêmes mouvements que lorsque vous pratiquez la marche active à l’extérieur, mais sans avancer.

Si vous avez le matériel nécessaire, il vous suffit de régler votre machine sur le rythme que vous souhaitez.

Pour faire votre marche rapide à domicile :