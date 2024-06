Un engouement qui ne se dément pas

Deux chiffres suffisent à rendre compte de l'engouement que suscite le PER :

Au 31 décembre 2023, on enregistrait plus de 10 millions de titulaires de ce plan.

Quant aux encours, ils dépassaient, à la même date, les 100 milliards d'euros.

En 2023, le nombre de contrats souscrits a augmenté d'environ 20 % par rapport à 2022.

Tous les types de PER sont plébiscités

Rappelons qu'il existe plusieurs sortes de PER :

Le PER individuel.

Le PER collectif obligatoire, ouvert par l'employeur pour le bénéfice de ses salariés.

Le PER collectif facultatif, ouvert également par l'employeur.

Or, tous ces plans sont concernés par ce remarquable essor :

En fin d'année 2023, le nombre de titulaires de PER individuels approche les 3,7 millions et l'encours frôle les 60 milliards d'euros.

À la même date, l'encours était de près de 20 milliards d'euros pour les PER obligatoires.

Quant aux PER collectifs facultatifs, ils enregistrent au même moment un encours de 23,4 milliards d'euros.

Les raisons du succès

Si le PER rencontre un succès qui dépasse même les attentes mises en ce produit d'épargne, c'est en raison de ses nombreux avantages. C'est pourquoi le PER devrait demeurer aussi attractif dans l'avenir.

Un seul produit d'épargne retraite

Le PER est d'abord le fruit d'une audacieuse réforme de l'épargne retraite qui, en remplaçant tous les anciens produits par un seul, rend celui-ci à la fois plus visible et plus attractif.

Une fiscalité avantageuse

Le PER bénéficie, à l'entrée, d'une fiscalité intéressante. En effet, il est possible de déduire de son revenu imposable les versements volontaires effectués sur ce plan, dans la limite de 10 % de ses revenus.

Cet avantage fiscal est encore plus intéressant pour les personnes ayant des ressources élevées. Par ailleurs, cette déduction fiscale n'est pas soumise au plafonnement des niches fiscales.

Les contribuables ne souhaitant pas profiter de cet avantage fiscal à l'entrée du plan peuvent bénéficier d'une fiscalité intéressante à la sortie.

Des options de sortie plus souples

Les épargnants peuvent en effet, au terme du plan, choisir une sortie :

Sous forme de capital, versé en une seule fois ou de manière fractionnée.

Sous la forme d'une rente viagère.

Composée d'une part de capital et d'une part de rente.

Un nouveau cas de déblocage anticipé du capital

En principe, le capital d'un PER est bloqué jusqu'au moment de la retraite. Mais il existait déjà, pour les produits d'épargne retraite, des cas de déblocage anticipé de ce capital, comme le décès du conjoint, l'invalidité du titulaire du plan ou encore une situation de surendettement.

Mais le PER prévoit un cas de plus : l'achat d'une résidence principale.