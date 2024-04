Quand avez-vous souscrit ?

Vous vous demandez sûrement quel rapport ça a, et pourtant, c’est un critère majeur pour déterminer les mensualités que l’on devrait verser. Plus jeune vous souscrivez, moins les primes seront importantes, et même si le montant peut s’accroître avec le temps, il faut savoir que vos mensualités diminueront avec l’âge.

Et pour un jeune, mettre quelques euros de côté pour ses vieux jours n’est pas du tout un problème, du moins, pour ceux qui viennent de prendre leur premier poste en tant que salarié. Pour un père ou une mère de famille, c’est un peu compliqué, mais comme on dit, rien n’est jamais trop cher pour assurer ses enfants, de ce fait, le mieux est de souscrire dès l’arrivée de son enfant.

À noter : D’autant plus que ce seront vos descendants directs qui en bénéficieront, et non d’autres personnes, et qui en fait une motivation de plus.

Quel contrat souscrire ?

Vous vous dites sûrement, c’est quoi encore cette question, vu que l’on parle ici d’assurance décès (à ne pas confondre avec l'assurance obsèques). Et pourtant, cela stipule juste que l’assurance décès présente des variantes, ce qui reste encore à déterminer pour laquelle opter.

Pour commencer, il faut choisir entre l’assurance vie entière et l’assurance décès temporaire, ce qu’il faut aussi définir avant de faire son choix.

De ce fait, pour éviter toute erreur, il vous faudra être minutieux lors de votre recherche et récolte de donnée, et l’idéal est de faire confiance aux sites comparateurs. Cela vous éclairera plus amplement sur la meilleure offre adaptée à votre situation et vos besoins.

Remarque : Il est très important aussi de se rendre sur place chez les différents assureurs pour vous rendre compte des différences, aussi bien analyser toutes les clauses de votre contrat.

Mais cela nécessite aussi de déterminer vos réels besoins. En dehors de cela, il faut aussi se pencher sur la méthode de redistribution lors de votre décès, que ce soit sous forme de mensualité, ou encore pour une rente. C’est-à-dire, soit :

le montant total est versée mensuellement à chaque bénéficiaire,

l’intégralité de la cotisation servira à éponger des dettes, ou des prêts.

À noter : Vous pouvez aussi tout simplement opter pour une assurance obsèques , et se priver des autres bénéfices de l’assurance décès.

Le montant de la cotisation

Il est difficile de déterminer avec certitude le montant de la cotisation recherchée par chaque assureur, sachant que chacun présente ses propres avantages et options.

Toutefois, il n’est pas aussi rare que certains sont tout simplement à la recherche de client pour faire joli dans leur CV, et qui offre des tarifs très bas, en plus de prime annuelle croissante. Cependant, afin de calculer les mensualités que vous devrez payer, il faut déjà déterminer le capital décès que vous voulez atteindre et laisser à vos bénéficiaires.

Le calcul peut se faire assez facilement, car pour la plupart, pour un capital décès de 100 000 euros, l’assuré n’aura qu’à verser 100 euros par an, ce qui est peu pour une personne dans la trentaine.

Si vous tardez à souscrire, plus vous prendrez de l’âge, plus vous aurez une mensualité conséquente à verser chaque année.

À noter : Cette hausse peut facilement atteindre dix fois plus que la valeur mentionnée plus haut, mais ce qui dépend toujours du capital décès espéré.

De ce fait, l’assurance décès peut être chère, et peut l’être beaucoup moins, tout dépend de vous. Cela ne dépend que du moment auquel vous décidez de souscrire, et de l’âge que vous avez à cet instant.