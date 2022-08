L'âge peut-il être un motif d'exclusion ?

Les contrats d'assurance obsèques les plus nombreux sont souscrits entre 50 et 60 ans. Et, de fait, l'âge moyen des assurés, au moment de la signature du contrat, est de 62 ans.

Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que les gens plus jeunes, ou plus âgés, ne puissent avoir accès à ce type d'assurance. On entend même dire parfois qu'elle est ouverte à tous.

Ce qui n'est pas tout à fait vrai. En fait, il faut être majeur, et avoir donc au moins 18 ans, pour souscrire un contrat d'assurance obsèques. Et il arrive que certains assureurs imposent un âge plancher, variable selon les compagnies.

Il existe également un âge limite, au-delà duquel on ne peut prétendre souscrire un contrat d'assurance obsèques. Il est le plus souvent fixé à 80 ans, parfois 85 ans. Des assurés aussi âgés représentent bien sûr un "risque" plus élevé pour les assureurs : celui de voir ces personnes décéder bien avant d'avoir réuni le capital prévu.

Par conséquent, l'âge, aux deux extrémités de la vie, peut barrer l'accès aux contrats d'assurance obsèques.

Quelle cotisation choisir pour un jeune souscripteur ?

Si l'assuré dépasse l'âge plancher fixé par certains assureurs, il peut donc souscrire un contrat d'assurance obsèques même s'il est encore jeune. Mais, dans ce cas, il a intérêt à choisir un certain type de cotisations.

Ainsi, il peut opter pour la prime temporaire. Dans ce cas, il verse ses cotisations selon une périodicité prévue à l'avance, tous les mois ou tous les trimestres par exemple, et sur une période donnée.

Si vous choisissez de verser une certaine somme durant 10 ans, il vaut mieux souscrire le contrat vers 45 ou 50 ans. En procédant ainsi, vous serez tranquille au moment de prendre votre retraite.

Par contre, si vous avez 55 ou 60 ans, il vaut mieux opter, si vous le pouvez, pour la prime unique. Il s'agit, dans ce cas, de verser le capital prévu en une seule fois. En effet, si vous aviez choisi la prime temporaire, vous continueriez à payer vos cotisations chaque mois.

Et votre pouvoir d'achat, déjà amoindri par une pension de retraite en général plus faible que le salaire, serait encore moins élevé.

Une solution pour les souscripteurs âgés

Pour peu que vous ne dépassiez pas l'âge limite imposé par la plupart des compagnies d'assurance, vous pouvez souscrire un contrat d'assurance obsèques à un âge plus avancé.

Par conséquent, si vous avez 65, 70 ou même 75 ans, vous avez toujours accès à ce type d'assurance. Mais vous n'avez aucun intérêt à choisir la prime unique ou la cotisation temporaire.

En fait, un seul type de cotisation est vraiment fait pour vous : la prime viagère. Comme son nom l'indique, cette cotisation doit être versée jusqu'au décès de l'assuré. Un assuré encore jeune n'aurait rien à gagner dans cette opération.

En effet, compte tenu de son espérance de vie, il risquerait de verser une somme plus importante que le capital prévu. Or, ces versements supplémentaires n'augmentent pas ce capital. En effet, quels que soient les versements, le bénéficiaire ne touchera que le capital garanti.

Or, un assuré plus âgé n'est pas dans le même cas de figure. Compte tenu de son âge, il est possible qu'il verse moins que le capital prévu. Malgré tout, le bénéficiaire percevra quand même ce capital.

