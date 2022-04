L'assurance-décès : qu'est-ce que c'est ?

Une assurance décès est en fait une solution de prévoyance (aussi appelée produit). Elle permet aux proches de la personne qui a souscrit le contrat d'assurance de toucher des revenus après le décès de ladite personne. La somme d'argent en question peut être versée soit en une seule fois soit sous forme de rente.

Il existe deux types de contrat d'assurance décès.

L'assurance vie entière

Dans ce cas, le souscripteur est couvert, peu importe la date à laquelle survient son décès.

L'assurance temporaire décès

Dans ce cas, l'assurance permet aux bénéficiaires de se voir verser des revenus, seulement si l'assuré est décédé pendant la durée de validité de son contrat. Si le souscripteur est encore en vie lorsque son contrat prend fin, alors le contrat est annulé.

Il existe une grande diversité de contrats et qui peuvent être assez complexes. Ce n'est donc pas forcément simple de choisir celui qui est fait pour vous. Il est alors possible de comparer les différentes assurances décès qui existent sur le marché et de faire votre choix de manière éclairée grâce à des comparateurs en ligne, notamment.

Quels sont les avantages et les inconvénients d'une assurance décès ?

Les avantages

Souscrire à une assurance décès présente plusieurs avantages non négligeables, qui sont relatifs au souscripteur mais aussi au bénéficiaire. Il est possible de citer :

le soutien proposé aux membres de la famille lorsque le décès du souscripteur est inattendu (mais aussi dans le cas contraire) ;

aux membres de la famille lorsque le décès du souscripteur est inattendu (mais aussi dans le cas contraire) ; l'utilisation de l'assurance décès en cas d'incapacité ou d'invalidité de travail ou de perte d'emploi , notamment ;

, notamment ; la possibilité d'utiliser le capital versé, sous forme de rentes, pour payer la scolarité de ses enfants ;

; le fait que le montant du capital soit défini dès que le contrat est signé ;

dès que le contrat est signé ; la possibilité de nommer comme son bénéficiaire une personne qui n'est pas de sa famille.

Les inconvénients

L'assurance décès a donc des avantages intéressants mais n'est pas exempte de défauts. Plusieurs inconvénients peuvent être cités :

sa limite dans le temps : en effet, une fois l'âge limite atteint, le contrat s'arrête (souvent à 65 ou 70 ans). C'est le cas même si la personne qui a souscrit est toujours en vie. Dans ce cas, il est question de capital à fonds perdus ;

: en effet, une fois l'âge limite atteint, le contrat s'arrête (souvent à 65 ou 70 ans). C'est le cas même si la personne qui a souscrit est toujours en vie. Dans ce cas, il est question de capital à fonds perdus ; l'assurance décès n'entraîne pas d'intérêts , à l'inverse d'une solution d'épargne ;

, à l'inverse d'une solution d'épargne ; il n'est pas possible pour le souscripteur de récupérer ses cotisations ou son capital de base ;

; l'assuré se voit obligé, lorsqu'il a un certain âge, de faire des examens de santé avant de pouvoir souscrire à ce genre de contrat ;

avant de pouvoir souscrire à ce genre de contrat ; le montant des cotisations se calcule selon le profil de l'assuré et augmente donc lorsqu'il prend de l'âge.

En somme, si l'assurance décès est une solution assez intéressante pour aider ses proches après son décès, il n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Il vaut donc mieux bien se renseigner et prendre le temps qu'il faut pour faire son choix.