La cotisation unique

L'assurance obsèques consiste à rassembler un capital qui servira à financer les funérailles. Il faut donc verser des cotisations pour le constituer. À cet égard, plusieurs solutions s'offrent à vous.

Vous pouvez d'abord choisir la cotisation unique. On parle aussi de prime unique. Dans ce cas, la somme prévue est versée en une seule fois. Son montant dépend à la fois de l'âge de l'assuré, au moment de la souscription, et de l'ampleur du capital prévu.

L'âge intervient dans ce sens où, à la somme versée, s'ajoutent des intérêts. Plus l'assuré est jeune, plus les intérêts seront importants. C'est ainsi que cet assuré pourra verser une somme moins importante que s'il avait souscrit son contrat des années plus tard.

Pour un capital garanti de 4.000 euros, par exemple, si l'assuré est assez jeune, il ne pourra verser, mettons, que 3.200 ou 3.300 euros, le reste étant complété par les intérêts.

Certes, un assuré âgé de 55 ou 60 ans paiera, en un seul versement, une somme plus importante. Mais il évitera ainsi d'écorner, par des versements réguliers, le montant d'une pension déjà réduite par rapport au salaire.

La prime temporaire

Il est possible de choisir la cotisation, ou prime temporaire. Comme son nom l'indique, cette cotisation est versée pendant une période déterminée. On peut ainsi souhaiter rassembler le capital prévu sur une durée de 10 ans.

Certains assureurs proposent même d'étendre cette durée de cotisations jusqu'à 20 ans, avec une possibilité de renouvellement. La période choisie pour réunir le capital prévu doit être mentionnée dans le contrat. Et plus cette durée de cotisations est longue, plus la prime à payer sera faible.

C'est pourquoi la prime temporaire est plus intéressante pour les assurés encore jeunes. En effet, il est plus facile d'envisager une durée de cotisations de 15 ou 20 ans quand on a 45 ou 50 ans que quand on a passé depuis quelques années déjà l'âge de la retraite.

Dans le cas de la prime temporaire, les cotisations sont des versements réguliers. Leur périodicité est fixée par l'assuré et précisée dans le contrat. Ainsi, le souscripteur peut verser sa cotisation chaque mois, chaque trimestre ou même chaque année s'il le souhaite.

A lire aussi : Assurance obsèques : à quel âge souscrire un contrat ?

La cotisation viagère

Il reste enfin une dernière solution, la cotisation viagère. Comme son nom le laisse supposer, celle-ci est versée jusqu'au décès de l'assuré. Comme pour la prime temporaire, elle est versée selon une périodicité décidée par celui-ci.

Ce type de cotisation est plutôt destiné à des assurés plus âgés. S'il s'agit d'un souscripteur plus jeune, il doit se rappeler, avant de choisir la prime viagère, que ces cotisations seront versées jusqu'à son décès.

Or, compte tenu de son âge, cet assuré encore jeune peut vivre encore de longues années, durant lesquelles il continuera à cotiser. Ce faisant, il risque de réunir une somme plus importante que le capital prévu.

Or, une fois que le capital est rassemblé, ces versements supplémentaires ne l'augmentent pas. Autrement dit, le bénéficiaire du contrat ne recevra pas davantage que le capital prévu.

Prenons un exemple : si ce capital garanti était de 4.000 euros et que l'assuré a versé 6.000 euros, le bénéficiaire ne touchera que les 4.000 euros prévus. Pour un assuré encore jeune, choisir la cotisation viagère, c'est l'éventuelle perspective de payer à fonds perdus.

L'assuré plus âgé n'est pas dans la même situation. Comme, en principe, il a moins d'années à vivre, il est assez peu probable que ses versements dépassent le montant du capital prévu.

Il peut même arriver qu'il ne parvienne pas à le constituer avant son décès. Dans ce cas, et pour peu qu'il intervienne en-dehors du délai de carence, le capital garanti sera versé au bénéficiaire, même si la somme prévue n'est pas encore réunie. Si l'assuré n'a versé que 2.000 euros sur les 4.000 prévus, c'est cette dernière somme que touchera le bénéficiaire.

A lire aussi :