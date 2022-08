Le montant du capital voué aux obsèques

Le coût d'une assurance obsèques est représenté, avant tout, par le montant du capital destiné à financer les funérailles de l'assuré. Ce capital doit être à même de couvrir ces dépenses funéraires.

Pour en établir le montant, il convient d'abord de se renseigner sur le coût moyen des obsèques. En n'oubliant pas que les tarifs funéraires ont beaucoup progressé ces dernières années et qu'ils dépendent aussi de la région où auront lieu les funérailles.

Selon la Confédération des pompes funèbres, le coût moyen des obsèques varierait entre 2.500 et 4.500 euros, l'inhumation étant plus onéreuse que l'incinération. Il est donc essentiel que le capital souscrit se situe dans cette fourchette de prix, de manière à couvrir les dépenses liées aux funérailles.

Il est d'ailleurs possible de verser cette somme en un seule fois. Si l'assuré préfère les versements mensuels, le montant de ses cotisations dépendra de plusieurs facteurs. Il est d'abord fonction du montant du capital garanti. Plus il est important, plus les cotisations seront élevées.

Sauf si elles sont étalées sur une longue période comme la cotisation viagère. Pour le même capital, des cotisations versées sur une durée de 20 ans seront moins élevées que si ces paiements se font en une seule décennie.

Troisième élément à prendre en compte : l'âge du souscripteur au moment de la signature du contrat. En effet, s'il est âgé, il décédera peut-être avant d'avoir versé toutes ses cotisations.

Les frais annexes au contrat obsèques

Mais l'assuré n'aura pas seulement à réunir un capital, qu'il le paie en une seule fois ou par versements réguliers. En effet, le coût de l'assurance obsèques ne se résume pas au versement du capital.

Il s'y ajoute des frais supplémentaires. Au moment de la signature du contrat, l'assureur prélève des frais d'entrée. Des frais sont également ponctionnés à chacun des versements.

De même, si vous changez d'avis, et souhaitez racheter votre contrat, en tout ou partie, l'organisme prélève des frais de sortie. Il existe encore d'autres dépenses, comme les frais de fractionnement.

Ces frais ne sont pas négligeables. Ainsi, certaines compagnies d'assurance prélèvent des frais d'entrée représentant près de 5 % du capital garanti. Et, en additionnant tous ces frais, on atteint des sommes assez importantes.

Chargée de réguler ce secteur, et de protéger les intérêts des clients, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a d'ailleurs attiré l'attention des pouvoirs publics sur ce point.

Elle considère notamment que les souscripteurs de contrats d'assurance obsèques ne sont pas suffisamment informés sur l'existence de ces frais et leur montant.

En tous cas, l'assuré doit les prendre en compte pour les ajouter au montant du capital souscrit et obtenir ainsi le coût total d'une assurance obsèques.