Le principe du viager

Comme leur nom l'indique, les cotisations viagères sont versées jusqu'au décès de l'assuré. Celui-ci choisit la périodicité qui lui convient; ainsi, il peut payer ses cotisations tous les mois, ou préférer un règlement trimestriel ou semestriel.

Quant au montant de ces cotisations, il est établi par l'assureur en fonction d'un certain nombre de critères. L'âge de l'assuré est l'un d'entre eux. En effet, si celui-ci souscrit son contrat après 70 ans par exemple, on peut supposer que la durée du contrat sera plus courte que s'il l'avait conclu dix ans plus tôt.

Le montant du capital garanti est un autre élément pris en compte par l'assureur.

Assurance obsèques : pourquoi choisir des cotisations en viager ?

L'assurance obsèques en viager présente en principe un avantage notable. En effet, dans ce cas, la cotisation est relativement faible. Cela s'explique par l'étalement des paiements dans le temps.

En effet, les cotisations ne sont pas versées pendant une période déterminée mais jusqu'au décès de l'assuré. Ce qui laisse supposer un temps de paiement plus long.

Les assureurs sont cependant conscients que, à partir d'un certain âge, l'assuré risque de ne pas rester en vie assez longtemps pour rassembler le capital prévu. Aussi la plupart des compagnies d'assurance établissent-elles un âge limite de souscription. Il est très souvent fixé à 60 ans ou 65 ans pour le viager, même si certains assureurs permettent à des personnes plus âgées de souscrire un contrat.

Un inconvénient cependant

L'assurance obsèques est une sorte "de pari" sur le décès de l'assuré. Si celui-ci survient avant que le capital prévu ne soit réuni, le bénéficiaire touchera tout de même ce capital.

À condition, toutefois, que l'assuré ne meure pas durant le délai de carence, période pendant laquelle la garantie ne joue pas. Ce délai, qui varie selon les assureurs, est souvent fixé à un an (jusqu'à trois ans dans certains cas plus rares).

Mais le décès peut aussi survenir plus tard, alors que le capital est déjà constitué. C'est un cas de figure qui n'avantage pas l'assuré. En effet, ces cotisations supplémentaires n'augmentent pas le capital. Quoi qu'il arrive, le bénéficiaire ne percevra pas davantage que la somme prévue.

Exemple : Le contrat prévoie un capital de 4.000 euros. L'assuré verse les cotisations nécessaires à sa constitution, mais, comme il est toujours en vie, il continue ses paiements. Nous l'avons vu, c'est le principe des cotisations viagères. Et l'assuré ne peut en aucun cas cesser ses versements sous prétexte que le capital prévu est réuni. À sa mort, il aura versé au total 6.000 euros. Mais le bénéficiaire n'en touchera que 4.000, comme il était prévu au contrat. Les 2.000 euros supplémentaires auront donc été versés à fonds perdus. De son côté, l'assureur y gagne. Au moment de signer le contrat, le souscripteur doit être bien conscient de ce risque.

La résiliation du contrat

La résiliation d'un contrat d'assurance obsèques est toujours possible, quel que soit le mode de cotisation choisi. On peut donc mettre fin à une assurance obsèques en viager.

Mais cette décision est soumise à certaines conditions. Elles sont précisées dans le contrat, dont il faut bien lire les clauses avant de le signer. La résiliation n'est en effet possible que si l'assuré se trouve dans telle ou telle situation.

Ainsi, il doit pouvoir exciper d'un changement dans sa situation personnelle ou professionnelle ou de difficultés financières pour prétendre à la résiliation de son contrat.

S'il s'agit d'un contrat en capital, une telle résiliation suppose de racheter dans sa totalité le capital déjà versé. Par contre, en cas de résiliation d'un contrat en prestations, les cotisations versées sont perdues.