Augmentation du SMIC : Découvrez combien vous allez gagner en plus dès novembre !

Vous l’attendiez, c’est officiel : le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) va augmenter dès le 1er novembre 2024. Une nouvelle qui tombe à point nommé alors que de nombreux Français sont toujours confrontés à une hausse continue des prix. Mais combien allez-vous vraiment gagner de plus ? Et surtout, quels seront les impacts sur votre pouvoir d’achat ? Suivez le guide, on vous explique tout !