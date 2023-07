Pour quelles raisons est-il judicieux de faire appel à un courtier ?

Le courtier reste le professionnel par excellence en matière de placements financiers. Il vous aidera à investir pour la retraite en vous orientant vers le meilleur PER. En premier lieu, il définit votre profil d’investisseur en collectant toutes les informations utiles et en procédant à un bilan patrimonial. L’objectif est de connaître votre capacité d’épargne et votre besoin, tout en incluant la notion de défiscalisation.

Ensuite, le courtier vous oriente vers les supports d’investissement les plus appropriés et les plus prometteurs avec une répartition entre les fonds en unités de compte et les fonds en euros. La présence du professionnel est également bénéfique pour définir le mode de gestion du PER. Vous pourriez vous orienter vers une gestion profilée, déléguée ou totalement libre.

Sans oublier la prise en compte des frais de gestion, variables d’un contrat à l’autre. Parfois, des frais complémentaires sont également présents comme les frais d’arbitrage, les frais de versement et les frais d’adhésion. Pour y voir plus clair, mieux vaut avoir l’avis d’un véritable expert.

Laissez-vous guider par le courtier

En sollicitant un courtier dans le choix de votre PER, vous gagnez énormément de temps. Le professionnel tient compte de votre profil pour rechercher le meilleur PER. Vous avez la certitude d’obtenir un contrat en totale adéquation avec vos attentes, selon vos objectifs initiaux. De plus, le courtier négocie les frais inhérents au PER, ce qui vous permet cette fois-ci de gagner de l’argent.

Pourquoi vous priver d’une réelle expertise ? Le courtier dispose de toutes les connaissances nécessaires dans le domaine de l’épargne et il s’attarde uniquement sur les éléments essentiels pour choisir le PER. Grâce aux recherches, il vous propose un classement des placements les plus attractifs et toujours en rapport avec votre demande initiale. Les conseils sont impartiaux, car c’est un intermédiaire entre vous-même et la compagnie d’assurances.

De préférence, faites confiance à une agence d’experts en courtage, car cette dernière possède un portefeuille plus fourni qu’un courtier indépendant. Au final, vous disposez d’une meilleure vision du marché.

Le courtier en PER a-t-il des obligations ?

Tout d’abord, un courtier doit impérativement disposer d’une inscription valable auprès de l’ORIAS. Cependant, il n’existe aucune formation spécifique, mais la personne justifie au minimum d’un stage de 150 heures en agence, dispose d’une expérience justifiée d’au moins deux ans ou d’un DEUST banque ou finance.

De plus, le Code des assurances s’applique aux courtiers en PER. De ce fait, le professionnel est dans l’obligation de disposer d’une responsabilité civile professionnelle, et même d’une garantie financière lorsque ce dernier gère les fonds.

N’oublions pas son devoir d’exhaustivité, de loyauté et de conseil. Avant de vous orienter vers une offre particulière, il consulte les organismes existants. Il vous avertit des risques éventuels en vous informant que le capital de départ n’est pas garanti, ce qui signifie que vous pourriez perdre de l’argent.

Combien coûte la rémunération d’un courtier en PER ?

Le courtier se rémunère de deux manières différentes. Tout d’abord, par le versement d’une commission. C’est-à-dire que vous versez une commission au professionnel à chaque fois que vous souscrivez un PER. Celle-ci s’établit selon le type de PER et un pourcentage de la valeur du placement. Cependant, la commission peut également être prise en charge par l’organisme hébergeur.

La dernière possibilité concerne le versement d’honoraires. Vous rémunérez le courtier en fonction de son niveau d’expertise et du temps passé sur votre dossier. Peu importe le montant de la rémunération, les frais sont toujours moins importants que les économies obtenues.