Qu’est-ce qu’un placement en SCPI ?

Comme cela est mentionné sur le site du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté numérique, « une société civile de placement immobilier est un organisme de placement collectif prenant la forme d’une société non cotée en bourse ». Le fonctionnement d’une scpi est simple : l’argent des investisseurs est utilisé pour acquérir et gérer un patrimoine immobilier réservé à la location.

Il existe deux types de sociétés civiles de placement immobilier : celle d’entreprise et celle d’habitation. La première concerne les immeubles à usage commercial tandis que la seconde gère des immeubles à usage d’habitation.

Quels sont les types de sociétés civiles de placements immobiliers ?

Trois grandes familles de SCPI sont à distinguer : de rendement, fiscale et de plus-value.

Comme son nom l’indique, la première est centrée sur le rendement. Les loyers perçus doivent être réguliers et stables.

La société civile de placement immobilier fiscale a un autre but : miser sur l'investissement locatif pour que les investisseurs réduisent leur niveau d'imposition fiscale grâce à des dispositifs tels que la loi Pinel ou Malraux.

a un autre but : miser sur l’investissement locatif pour que les investisseurs réduisent leur niveau d’imposition fiscale grâce à des dispositifs tels que la loi Pinel ou Malraux. Enfin, une société civile de placement immobilier de plus-value fait le pari des ensembles immobiliers à fort potentiel de valorisation. La rentabilité est ainsi obtenue non pas grâce aux loyers mais à la plus-value effectuée au moment de la revente du bien immobilier.

Pourquoi opter pour une SCPI pour préparer sa retraite ?

Il n’y a pas d’âge pour préparer sa retraite. Certains commencent même dès qu’ils entrent sur le marché du travail. Investir dans une société civile de placement immobilier procure plusieurs avantages.

Premièrement, elle séduit par sa simplicité. L’immobilier reste un placement attractif mais contraignant. Avec une SCPI, les investisseurs n’ont pas besoin de rechercher des locataires, ne risquent pas de voir leur bien occupé illégalement, n’ont pas de travaux à effectuer et ne payent pas de taxe foncière.

Les investisseurs n’ont donc aucune contrainte de gestion puisque c’est la société gestionnaire qui s’en occupe.

Ensuite, contrairement à un bien qu’il faut acheter en totalité, avec une SCPI il est permis d’accéder à un placement à partir d’une somme avoisinant la centaine d’euros. Cela veut dire que même les petits budgets peuvent profiter de ce placement. Les revenus perçus sont proportionnels au nombre de parts acheté.

À la différence d’un investissement immobilier, une société civile de placement immobilier permet de diversifier son patrimoine car il est possible d’acheter des parts dans différentes SCPI.

De plus, plus les années passent et plus la fiscalité est avantageuse. Mieux vaut donc conserver ses parts le plus longtemps possible. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’un placement à long terme.

Enfin, et cela est loin d’être négligeable pour préparer sa retraite, les SCPI offrent de très bons rendements. En 2022, le taux de distribution moyen était de 4,53 %. Comme pour tous les placements, le rendement varie en fonction de la société civile de placement immobilier mais peut dépasser 6 %.

Est-il possible d’investir en étant à la retraite ?

Il est préférable de réaliser un placement dans une SCPI au cours de sa période d’activité pour profiter pleinement de tous les avantages cités précédemment. Toutefois, il est tout à fait possible de procéder à un investissement au cours de sa retraite.

Ce placement peut être une solution pour compenser la perte de revenus liée au départ en retraite et conserver ainsi un niveau de vie identique. Les revenus générés viennent compléter le montant de la pension et sont les bienvenus pour profiter de cette « nouvelle vie ».

Comme c’est le cas pour les investisseurs qui ne sont pas encore à la retraite, il est possible d’acquérir des parts pour une petite somme. Malgré sa baisse de revenus, un retraité est donc en capacité d’investir dans une SCPI et ne sera pas obligé de contracter un prêt qui risque d’être refusé car les banques et les établissements bancaires accordent difficilement des prêts aux seniors.

Par ailleurs, un investissement en société civile de placement immobilier constitue un capital à transmettre à ses enfants. En cas de décès, les parts de SCPI sont partagées entre les héritiers.

Investir dans une société civile de placement immobilier est simple et possible pour les particuliers encore en activité qui veulent préparer leur retraite mais aussi aux retraités qui veulent bénéficier d’un complément de revenus et assurer une transmission rentable et quasiment sans risque à leurs enfants.