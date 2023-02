Un PER sans frais, qu’est-ce que c’est ?

Avant la création des PER, les dispositifs d’épargne retraite sans frais, comme le PERP par exemple, étaient très rares. Aujourd’hui, avec la mise en place des PER, il est possible de trouver des produits d’épargne retraite à moindres coûts, c’est-à-dire avec des frais très bas ou quasi inexistants.

Ce que l’on appelle communément un « PER sans frais », n’est autre qu’un PER sans frais de versement. Il peut aussi s’agir d’un PER sans frais d’entrée ou encore sans frais d’arbitrage. Cependant, il n’existe pas de PER sans frais de gestion. Pour faire simple, un PER sans frais est donc un produit d’épargne dont les frais totaux sont proches de 0 %. Ils sont rares, mais existent bel et bien.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Quels sont les frais imputés sur un PER ?

En ouvrant un PER, le souscripteur doit avoir conscience qu’une série de frais lui seront imputés. Voici lesquels.

Les frais d’adhésion (frais d’entrée)

Il s’agit d’un pourcentage prélevé sur l’encours au moment de l’ouverture du PER. Ils n’excèdent jamais 5 %. Certains organismes peuvent également demander un surplus correspondant à la souscription/adhésion du contrat. Ce montant n’est à régler qu’une seule fois et il s’élève à une cinquantaine d’euros environ.

Les frais sur versements

Ce sont des frais appliqués sur chacun des versements effectués. Ils varient entre 0 et 4 % du montant que vous versez sur votre PER.

Les frais de gestion

Ce sont des frais prélevés à la date anniversaire du PER, soit annuellement. Le taux des frais de gestion s’élève entre 0 et 5 %.

Bon à savoir : Les contrats à gestion libre possèdent également des frais de gestion, même si le souscripteur gère lui-même ses placements. Ceux-ci correspondent à la part de gestion du contrat par l’assureur. A contrario, en choisissant une gestion pilotée, les organismes appliquent une majoration de tarif.

Attention : En comparant les offres, le futur souscripteur doit garder à l’esprit que le tarif de la gestion pilotée doit être proposé indépendamment. En effet, le mandat de gestion est différent des frais de gestion !

Les frais d’arbitrage

Ce sont des frais appliqués à chaque changement de composition du PER (achat ou vente de supports). Il peut arriver que quelques organismes prévoient un nombre d’arbitrages gratuits par an pour leur PER.

Les frais d’arrérages

Il s’agit de frais prélevés sur le montant de la rente perçue. Ils sont donc dus à la sortie, lorsque le PER est soldé. Les frais d’arrérages oscillent entre 0 et 3 % en fonction des organismes.

Les frais de transfert

Les frais de transfert sont imputés lorsque le détenteur d’un PER individuel souhaite transférer son épargne. Le montant prélevé ne peut alors excéder 1 % de l’épargne disponible.

Pourquoi choisir un PER sans frais ?

Outre le fait qu’il n’est jamais très agréable de donner son argent à des organismes tiers, les frais, et notamment les frais de versement, des PER sont à l’origine de la perte de rentabilité des contrats.

Exemple : Monsieur Dupont ouvre un PER avec des frais de versement à 4 %. Sur la première année, il a versé un total de 5 000 euros sur son PER. En tout, son épargne réelle s’élève donc à 4 800 euros (hors divers autres frais prélevés). En soustrayant les divers autres frais, le gain potentiel sur la première année est alors nul ou quasi nul.

C’est la raison principale pour laquelle il vaut donc mieux choisir d’ouvrir un PER sans frais dans la mesure du possible.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Comment faire pour trouver un PER sans frais ?

Les PER sans frais sont plus courants et souvent bien plus intéressants en ligne. Ils sont proposés par des organismes d’assurances en ligne ou des courtiers spécialisés.

Bon à savoir : Derrière les agences en ligne, se trouvent généralement de grands groupes d’assurances à la renommée nationale, voire européenne. La plupart de ces assureurs en ligne sont donc fiables.

Il est aussi possible de trouver des PER sans frais auprès d’organismes physiques, lorsque ceux-ci proposent des offres ponctuelles. Il suffit alors d’attendre le bon moment pour souscrire.

Attention : Certains organismes proposant des PER dits sans frais, compensent par des frais de gestion, d’arrérages ou de transfert plus élevés. Il est donc important de bien comparer les offres avant toute signature de contrat.

Plusieurs petites astuces peuvent permettre d’obtenir des frais au rabais, comme :

Souscrire un PER en ligne , car les offres sont souvent plus intéressantes (beaucoup d’agences en ligne proposent par exemple un droit d’entrée gratuit) ;

, car les offres sont souvent plus intéressantes (beaucoup d’agences en ligne proposent par exemple un droit d’entrée gratuit) ; choisir un PER avec des trackers (ETF), car les frais sont minimisés ;

(ETF), car les frais sont minimisés ; choisir un PER en supprimant les options payantes ne convenant pas au profil du souscripteur ;

ne convenant pas au profil du souscripteur ; négocier les frais avec l’organisme souscripteur ;

avec l’organisme souscripteur ; éviter de choisir un PER dont les droits d’entrée sont supérieurs à 2 % ;

sont supérieurs à 2 % ; éviter les PER dont les frais de gestion sont supérieurs à 1 % ;

; comparer les PER de plusieurs organismes en ligne et en agences ;

de plusieurs organismes en ligne et en agences ; choisir un PER disposant d’un grand choix d’unités de compte pour diversifier l’épargne et obtenir des gains plus importants.

Comparer les PER : comment faire ?

Depuis juillet 2022, tous les organismes assureurs ont pour obligation d’afficher un tableau de frais standardisé sur leur site internet. Cela permet donc d’avoir un ordre d’idée sur le montant des frais prélevés. Attention, il s’agit d’un tableau à titre indicatif, il peut donc y avoir d’autres frais applicables ou des majorations en fonction des options choisies.

Pour avoir un aperçu plus large et surtout affiner la recherche, notre comparatif en ligne permet d’obtenir un aperçu global. Les données fournies par chaque organisme assureur sont automatiquement comparées et compilées dans un tableau récapitulatif. Cette méthode permet d’obtenir un aperçu des produits en fonction des assureurs. D’autre part, selon les résultats obtenus, il est aussi possible d’obtenir des avis en ligne sur les assureurs sélectionnés.

Pour les personnes n’étant pas à l’aise avec internet ou souhaitant tout simplement l’avis d’un professionnel, il est aussi possible de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

PER pas cher : les cas particuliers

S’il est conseillé de fuir les PER aux frais trop élevés, il existe toutefois une exception. Certains contrats proposent en effet des frais élevés, mais leur rentabilité reste supérieure à la majorité des contrats concurrents. Il est donc parfois intéressant de se pencher sur ces contrats PER où la performance compense une tarification pénalisante. Cela prouve l’importance de bien regarder l’indice de rentabilité dans le comparatif des contrats, mais aussi les avis sur les comparateurs en ligne, les forums ou les sites spécialisés.