Le déploiement d’un nouveau simulateur

Depuis le 12 juin 2023, le nouveau simulateur de retraite en ligne a fait son apparition. Un outil très attendu, car prenant en compte les dernières mesures législatives suite aux récentes réformes. Cependant, il n’est pas encore complet, mais il le sera d’ici la fin de l’année.

Dès à présent, réalisez une simulation pour déterminer l’âge auquel vous pourrez prendre votre retraite. En prime, vous connaîtrez le montant de votre pension ainsi que le nombre de trimestres validés.

L’outil existait déjà auparavant avec une mise à jour effectuée par l’Union retraite. C’est-à-dire un regroupement de tous les organismes de retraite obligatoires. La nouvelle est favorablement accueillie et prochainement, les connexions devraient littéralement se multiplier sur le site hébergeant la nouvelle version du simulateur.

Un outil plus précis et plus complet

La récente réforme des retraites a engendré un véritable bouleversement dans le paysage professionnel. À la date du 1er septembre 2023, l’âge légal du départ en retraite a été acté. Mais des précisions supplémentaires s’imposent sur le nombre de trimestres à cotiser et sur le montant de la pension.

Désormais, il vous suffit de vous connecter sur votre compte retraite en utilisant simplement votre numéro de Sécurité sociale.

Vous trouverez un tableau de bord complet partageant de multiples informations sur votre profil pour connaître le nombre de trimestres validés, l’âge de départ à la retraite et bien évidemment le montant de la pension. Ces éléments sont déterminés par les différents régimes de retraite, tout en prenant en considération l’application de la nouvelle réforme.

Vous n’êtes pas sans savoir que la durée de cotisation augmente et des dispositions ont été prises pour les carrières longues, sans oublier le départ anticipé pour les personnes en situation d’invalidité.

La simulation se veut très complète en l’adaptant selon votre besoin.

Par exemple, vous connaîtrez le montant de l’âge de votre retraite avec un départ à taux plein. Si le montant perçu ne correspond pas à vos exigences, vous pourriez prolonger votre carrière professionnelle en réalisant une simulation avec un départ à l’âge de 66 ou 67 ans.

Un simulateur fonctionnel, mais encore incomplet

Les mises à jour du simulateur s’appuient sur l’anticipation des décrets concernant la réforme des retraites. Cependant, elle n’est pas encore complètement publiée, ce qui nécessite certains ajustements au fur et à mesure de l’avancée de la nouvelle réforme. Mais les premières modifications sont perceptibles et bien accueillies par les assurés dans le but d’apporter un éclairage plus précis.

Néanmoins, la patience reste de mise pour réaliser la simulation d’un départ à la retraite de façon progressive. Selon le gouvernement, le simulateur devrait être complet à partir de l’automne 2023. Pour le moment, aucune date précise n’a été communiquée. Cependant, le dispositif des carrières longues a déjà été intégré à l’outil en ligne.

Pour quelles raisons utiliser un stimulateur en ligne ?

Lorsque vous démarrez votre carrière professionnelle, la retraite n’est pas d’actualité et donc vous n’avez que très peu d’interrogations sur le sujet. Mais au fur et à mesure de votre expérience, la préoccupation se fait davantage ressentir. Vous n’allez pas éternellement continuer votre activité et donc vous serez forcément en retraite. Mais à quel âge pouvez-vous partir ? Quel sera le montant de votre pension ? Ce sont bien évidemment les deux questions majeures.

Pour obtenir une réponse précise à ce sujet, le simulateur de retraite prend véritablement tout son sens. En vous basant sur le relevé de votre carrière, vous obtenez des explications détaillées avec la possibilité d’apporter des réglages s’il manque certaines informations. De plus, l’outil vous offre la possibilité de réaliser des simulations pour modifier les conditions de votre départ.

L’outil reste très populaire et fonctionnel, mais un ajustement s’avérait nécessaire pour prendre en compte les dernières mesures législatives. Les changements ont été partiellement intégrés dans l’outil en ligne, mais d’autres modifications vont s’intégrer pour l’automne 2023, alors n’hésitez pas à le tester maintenant et à la fin de l’année.