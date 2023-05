Quels sont les impacts de la réforme des retraites sur les entreprises ?

La question est de savoir si la réforme des retraites est une bonne nouvelle pour les entreprises. Le texte prévoit un recul progressif de l’âge de départ à la retraite jusqu’à 64 ans en 2030 et un allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027.

Cette réforme a provoqué de vives protestations de la part des syndicats, qui s’opposent au maintien en activité des travailleurs plus âgés. Tandis que les organisations patronales soutiennent la réforme en soulignant qu’elle permettra de préserver l’équilibre des régimes de retraite par répartition.

Les entreprises devront alors faire face à une main-d’œuvre plus âgée et envisager de former ces travailleurs afin de maintenir leur employabilité et leur compétitivité sur le marché du travail. En effet, les salariés plus âgés peuvent apporter une expérience et une expertise précieuses à l’entreprise, mais ils peuvent également avoir besoin d’une formation supplémentaire pour s’adapter aux nouvelles technologies et aux évolutions du marché.

Conséquences de la réforme sur les compétences des salariés

Les entreprises font face depuis plusieurs mois à une pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs, ce qui a amené certains à proposer de maintenir les travailleurs seniors en activité pour résoudre ce problème.

Cependant, selon Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank, cette solution est erronée. D’une part parce que la pénurie de main-d’œuvre s’accentue en raison de la démographie, mais sera compensée par les progrès technologiques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

En effet, les travailleurs seniors ne seront probablement pas les mieux placés pour superviser ces avancées technologiques, créant une dichotomie entre l’évolution technologique et la main-d’œuvre très qualifiée. Les entreprises préféreront se concentrer sur les travailleurs qui maîtrisent le mieux ces nouvelles technologies, ce qui conduira à un arbitrage purement rationnel.

La question de l’adaptabilité des séniors aux nouvelles technologies

Les entreprises pourraient former leurs seniors dans le but de garantir leur employabilité. Toutefois, l’économie ne plaide pas en leur faveur.

D’une part, la productivité des seniors n’est pas nécessairement plus élevée que celle des travailleurs plus jeunes, en revanche, leur salaire est plus élevé du fait de leur ancienneté. Les entreprises qui cherchent à optimiser leurs coûts poussent donc les plus anciens vers la sortie.

D’autre part, former des personnes plus âgées prend plus de temps, et elles utilisent moins longtemps les compétences acquises. Les entreprises hésitent en conséquence à investir massivement dans la formation des travailleurs seniors, qui sont de plus en plus nombreux en raison des réformes successives visant à repousser l’âge de la retraite.

Peut-on compter sur les entreprises pour résoudre la question de l’emploi des seniors ?

Pour motiver les entreprises à embaucher et à former des seniors, le gouvernement a mis en place un index des seniors obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés.

Bien que cet outil ne concerne que les grandes entreprises, qui sont déjà plus responsables que les autres, Christopher Dembik estime que la responsabilité sociale des entreprises pourrait les encourager à recruter des seniors. Exactement de la même manière qu’elles déploient des politiques d’inclusion pour les minorités et les travailleurs handicapés.

Néanmoins, avec seulement 56 % des seniors de plus de 55 ans travaillant en 2021 et un taux d’emploi encore plus bas pour les seniors de plus de 60 ans, il reste beaucoup à faire pour résoudre la question de l’emploi des seniors.