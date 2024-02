Une hausse inhabituelle des tarifs

Trouver une mutuelle santé pour les seniors, qui réponde vraiment à leurs besoins, va devenir plus difficile. En effet, les adhérents des complémentaires santé devront s'attendre, pour 2024, à une augmentation des prix plus forte que d'habitude.

Selon une récente enquête de la Mutualité française, ces tarifs pourraient progresser, en moyenne, de 8,1 %. Si l'on en croit cet organisme, cette augmentation s'explique par une hausse de 6 % des dépenses de santé en 2023.

Cette progression, plus forte que prévu, serait notamment due à la revalorisation salariale dont a profité le personnel soignant, à de moindres remboursements de l'Assurance maladie et à une importante consommation de soins.

Seniors : trouver une mutuelle adaptée

Faites le point sur vos besoins de santé

Pour trouver une mutuelle adaptée à ses attentes, un senior doit d'abord prendre en compte ce dont il a vraiment besoin en termes de santé.

En effet, avec l'âge, sa santé n'est plus la même et ses besoins en la matière évoluent. Il doit donc éliminer les garanties qui ne lui sont plus utiles, comme les soins relatifs à la grossesse ou à l'orthodontie.

En revanche, il lui faut mettre l'accent sur des garanties souvent devenues indispensables. L'acuité visuelle et auditive baissant avec le temps, les soins relatifs à l'optique et à l'audition sont à privilégier. C'est aussi vrai des soins dentaires.

La couverture qu'assure la mutuelle, pour ces soins, est d'autant plus importante que les remboursements de l'Assurance maladie sont souvent limités.

Prêtez une grande attention aux garanties

Cette réflexion sur ses besoins de santé doit amener le senior à privilégier les mutuelles prévoyant les garanties suivantes, souvent peu ou pas prises en compte par la Sécurité sociale :

Les soins liés à l'hospitalisation, avec la prise en charge du forfait hospitalier, des éventuels dépassements d'honoraires et de certains frais annexes, comme le supplément pour chambre individuelle.

Les soins relatifs à la dentition, à l'audition et à la vue.

Les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes.

Le remboursement de certains médicaments.

Les cures thermales et les soins de médecine douce.

Certains services d'assistance, comme une aide à domicile en cas d'hospitalisation par exemple.

Soyez attentif à certaines limites

Avant de choisir une mutuelle senior, n'oubliez pas de vérifier certains points, comme :

Le délai de carence : assurez-vous de comprendre la durée du délai de carence avant que votre couverture ne devienne effective. Certaines mutuelles peuvent imposer un temps d'attente avant de couvrir certains soins.

: assurez-vous de comprendre la durée du délai de carence avant que votre couverture ne devienne effective. Certaines mutuelles peuvent imposer un temps d'attente avant de couvrir certains soins. Plafond de remboursement : vérifiez les plafonds annuels de remboursement pour les différents types de soins. Ces plafonds peuvent varier considérablement d'une mutuelle à l'autre.

: vérifiez les plafonds annuels de remboursement pour les différents types de soins. Ces plafonds peuvent varier considérablement d'une mutuelle à l'autre. Taux de remboursement : examinez les pourcentages de remboursement pour les différentes catégories de soins. Par exemple, certains traitements dentaires ou optiques peuvent être moins couverts.

: examinez les pourcentages de remboursement pour les différentes catégories de soins. Par exemple, certains traitements dentaires ou optiques peuvent être moins couverts. Réseau de soins : certaines mutuelles ont des accords avec un réseau de professionnels de santé. Vérifiez si vos médecins et spécialistes habituels sont inclus dans ce réseau.

À noter : si les assureurs prévoient parfois des questionnaires médicaux, les mutuelles n'ont pas le droit, en principe, d'y soumettre leurs adhérents.

Des éléments à relativiser

Dans le choix d'une mutuelle senior, certains critères semblent essentiels, comme le prix. Et ce d'autant plus que, on l'a vu, les tarifs devraient fortement augmenter l'année prochaine.

En premier lieu, le fait d'éliminer les garanties superflues permet de réduire le prix des cotisations. Mais si le prix modique d'une mutuelle se traduit par le sacrifice de garanties essentielles, votre couverture santé sera alors insuffisante. Le seul critère du prix peut donc vous conduire parfois à faire des choix nuisibles à votre santé.

Un autre élément doit être relativisé, la notoriété de la mutuelle. Ce facteur ne doit pas, à lui seul, vous conduire à choisir la mutuelle les yeux fermés. Certaines mutuelles, moins connues, peuvent vous proposer des garanties aussi satisfaisantes.

L'importance de comparer les offres

Lorsqu'il s'agit de choisir une mutuelle santé, surtout pour les seniors, il est indispensable de comparer minutieusement les offres disponibles sur le marché pour trouver celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Voici quelques étapes clés pour une comparaison efficace.