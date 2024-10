Une étude révèle des chiffres alarmants sur les carences en 5 nutriments essentiels et leurs effets dévastateurs sur la santé

Un fléau mondial qui touche toutes les populations

Selon l'étude, les déficiences en micronutriments sont répandues dans tous les pays, des plus pauvres aux plus développés. Les données, collectées auprès de 185 pays, montrent que les carences ne sont pas limitées aux régions à faible revenu.

En réalité, même en Amérique du Nord et en Europe, de nombreux individus ne consomment pas les quantités nécessaires pour maintenir une bonne santé.

Les cinq micronutriments les plus concernés par les carences

Micronutriment Pourcentage de la population mondiale carencée Effets sur la santé Calcium 72 % Problèmes osseux, fractures, ostéoporose Iode 68 % Troubles thyroïdiens, retard de développement chez les enfants Vitamine E 67 % Affaiblissement du système immunitaire, problèmes de peau Fer 65 % Anémie, fatigue, baisse des capacités cognitives Vitamine B6 54 % Troubles de l'humeur, baisse de l'immunité, problèmes nerveux

Ces chiffres montrent l'ampleur du problème et la nécessité de trouver des solutions pour combler ces lacunes nutritionnelles.

Les effets dévastateurs des carences sur la santé

Les micronutriments sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Même de petites déficiences peuvent entraîner de graves conséquences à long terme.

1. Le calcium : la clé de la santé osseuse

Le calcium est l'un des nutriments les plus concernés par les carences, avec 72 % de la population mondiale qui n'en consomme pas suffisamment. Cette insuffisance affecte directement la santé des os et augmente le risque de fractures et d'ostéoporose, en particulier chez les personnes âgées.

Les jeunes ne sont pas épargnés : un manque de calcium pendant l'enfance et l'adolescence peut empêcher d'atteindre une densité osseuse optimale, ce qui fragilise les os à l'âge adulte.

2. L'iode : un acteur crucial pour la thyroïde

Près de 68 % des individus dans le monde présentent des apports insuffisants en iode, un nutriment essentiel au bon fonctionnement de la glande thyroïde. Les carences en iode sont l'une des principales causes de troubles thyroïdiens, qui peuvent entraîner un goitre (augmentation anormale de la thyroïde) et un retard de développement chez les enfants.

Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables, car une carence en iode pendant la grossesse peut nuire au développement du cerveau du fœtus.

3. La vitamine E : une défense immunitaire affaiblie

La vitamine E, consommée en quantités insuffisantes par 67 % de la population, joue un rôle clé dans le système immunitaire et la protection des cellules contre les dommages oxydatifs. Une carence peut affaiblir l'immunité, rendant le corps plus vulnérable aux infections, et peut également provoquer des problèmes de peau et une mauvaise cicatrisation.

4. Le fer : combattre l'anémie et la fatigue

Le fer est crucial pour la formation des globules rouges, et environ 65 % des personnes dans le monde en manquent. Les carences en fer entraînent une anémie ferriprive, qui se manifeste par de la fatigue, une pâleur, et une baisse des capacités cognitives.

Les femmes, en raison de la menstruation, sont plus à risque que les hommes, mais les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent également être touchés.

5. La vitamine B6 : un soutien indispensable pour l'humeur et l'immunité

Plus de 54 % de la population mondiale présente une carence en vitamine B6, qui joue un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux et la production de globules rouges.

Les carences en B6 peuvent entraîner des troubles de l'humeur, une diminution de la capacité de l'organisme à combattre les infections, et même des problèmes nerveux dans les cas graves.

Les causes sous-jacentes des carences en micronutriments

Plusieurs facteurs expliquent ces carences généralisées :

Régimes alimentaires déséquilibrés : L'augmentation de la consommation d'aliments transformés et pauvres en nutriments contribue aux déficiences.

: L'augmentation de la consommation d'aliments transformés et pauvres en nutriments contribue aux déficiences. Accès limité aux aliments riches en nutriments : Dans certaines régions, les aliments riches en vitamines et minéraux sont moins accessibles ou plus coûteux.

: Dans certaines régions, les aliments riches en vitamines et minéraux sont moins accessibles ou plus coûteux. Problèmes d'absorption : Certaines conditions médicales peuvent nuire à l'absorption des micronutriments par l'organisme, aggravant les carences.

Comment combler ces carences et améliorer la santé mondiale ?

Pour réduire ces insuffisances, il est crucial d'adopter des stratégies nutritionnelles ciblées :