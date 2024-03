1. Se dévêtir

Avoir de la fièvre, c’est surtout avoir chaud puisque la température du corps dépasse les 38 °C. Par conséquent, il est important de ne pas trop se couvrir. L’idéal est de baisser le chauffage de la chambre à 18 °C et de retirer les couvertures. Mais cela doit se faire étape par étape car une diminution de la température trop rapide risque de provoquer un choc thermique. Il ne faut pas passer du très chaud au froid.

Il faut donc abandonner toutes les astuces de grand-mère qui font transpirer car elles sont inefficaces et même dangereuses avec les plus petits ou les personnes âgées. En revanche, toutes les techniques pour se rafraîchir sont bonnes à prendre. Par exemple, prendre une douche fraîche et rapide va aider momentanément à faire baisser la température.

2. Boire beaucoup

Comme c’est le cas avec le rhume ou la grippe, il est recommandé de boire beaucoup pour éviter la déshydratation qui accompagne généralement la fièvre. L’eau plate est à privilégier mais elle peut être associée à des infusions.

Plusieurs plantes sont conseillées en cas de fièvre. C’est le cas du thym qui possède des vertus antimicrobiennes et des fleurs de camomille qui en plus de faire baisser la fièvre aident à mieux dormir. Le gingembre s’avère également efficace car il renforce les défenses immunitaires.

3. Prendre du paracétamol

Lorsque la fièvre est vraiment mal tolérée il est possible de prendre du paracétamol. Cette molécule peut lutter contre la fièvre mais il faut faire attention au surdosage qui peut endommager le foie de façon irréversible.

Les anti-inflammatoires comme l’ibuprofène peuvent être efficaces mais le paracétamol doit toujours être pris en première intention sauf en cas de contre-indication. La fièvre participe à la lutte contre l’infection mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent interférer ce mécanisme.

4. Utiliser des huiles essentielles

Grâce à leurs multiples vertus, les huiles essentielles ne cessent de prouver leur efficacité au quotidien. Certaines d’entre elles vont avoir une action régulatrice sur les poussées de fièvre pour diminuer la température.

L’huile essentielle de ravintsara donne un coup de boost aux défenses immunitaires et agit pour combattre les virus et les bactéries. Celle de gaulthérie odorante fait office d’antalgique et d’antipyrétique. L’huile essentielle de lavande est elle aussi réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et antalgiques.

Même si les huiles essentielles ne sont pas dangereuses pour la santé des seniors, il est préférable de demander conseil à son médecin car elles peuvent être incompatibles avec des traitements en cours.

5. Faire du miel un allié

Depuis toujours le miel est réputé pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Il ne va pas agir directement sur la fièvre mais sur l’infection qui en est la cause. En étant un antibactérien, un antiviral, un antiseptique mais aussi un antioxydant, le miel apporte des vertus nutritionnelles qui favorisent la guérison.

Le miel peut se déguster de différentes façons : sur les tartines du petit déjeuner, dans les thés et infusions, dans les yaourts et les pâtisseries maison… Il est souhaitable d’acheter du miel naturel et issu de l’agriculture biologique.

6. Manger équilibré et vitaminé

L’alimentation participe grandement à la guérison. Pour faire baisser la fièvre, il est important d’adopter une alimentation équilibrée pour apporter au système immunitaire tout ce dont il a besoin pour se défendre contre les virus et les bactéries.

Lorsque le manque d’appétit se fait ressentir, il faut boire des bouillons, des soupes et des jus de légumes pour faire le plein de vitamines.

7. Se reposer

Le meilleur traitement contre la maladie reste le repos. Cela est aussi valable pour la fièvre : il faut essayer de se reposer le plus possible.

Une recette de grand-mère réalisable sans risque : mélanger deux cuillères à soupe de vinaigre à un litre d’eau tiède et faire tremper deux torchons. Après avoir été essoré un torchon sera appliqué sur chaque mollet, du genou jusqu’à la cheville. Un linge sec sera mis autour des torchons. Il ne reste plus qu’à se glisser dans son lit et se reposer pendant un quart d’heure.

La fièvre n’est pas une maladie mais le symptôme d’une agression extérieure. Elle participe à la guérison car elle stimule le système immunitaire. Pour faire passer un épisode de fièvre il est essentiel de se reposer, manger sainement et boire beaucoup.